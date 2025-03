Sarri-Napoli è matrimonio a sorpresa. Bigon si dimette dopo 6 anni

Non a caso il presidente De Laurentiis di colpi di scena se ne intende. Il boss azzurro, sbaragliando completamente la scena, ha scelto Maurizio Sarri - il suo Empoli quest'anno ha fatto faville - come nuovo condottiero della sua squadra. In base alla indiscrezioni, i due, la scorsa notte, accompagnati dalle reciproche mogli, hanno passato una piacevole serata con cena all'hotel Vesuvio.

Le parti si sono trovate sin da subito, e l'accordo prevede un contratto biennale a 1,5 milioni a stagione (Gianluca Di Mazio docet) per il tecnico toscano, che come mai nella sua carriera si trova sotto le luci della ribalta e in una piazza completemente diversa dai suoi standard canonici. A breve l'annuncio ufficiale e lunedì la firma sul contratto.

Ma i cambiamenti non sono finiti qui: Riccardo Bigon rassegna le sue dimissioni. La sua avventura come direttore sportivo dei partenopei - iniziata ufficialmente il 7 ottobre 2009 - termina qui. Società, presidente e tifosi ringraziano per il lavoro svolto in questi sei anni di Napoli.​