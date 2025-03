Callejon e i suoi gol mancati

Che sarebbe stata una stagione complicata, lo si poteva intendere vista una campagna acquisti alquanto scadente e le motivazioni precarie di qualche giocatore.

Jose Maria Callejon tanto osannato per la grande stagione fatta l'anno scorso, è l'emblema di questo Napoli: a tratti spettacolare, ma nella maggioranza dei casi incostante e non equilibrato. Piccola curiosità: sia nella prima che nell'ultima gara della stagione appena terminata, lo spagnolo ha condannato il Napoli divorandosi due reti che sarebbero state decisive per le ambizioni del Napoli In Europa. Esempi: Bilbao e Lazio al San Paolo.