Parma, Josè Mauri: “Futuro? Non ho ancora scelto nulla”

Josè Mauri la rivelazione del campionato del Parma, in questa stagione s’è messo in mostra nonostante il declino dei crociati. Ieri sera ha parlato del suo futuro dopo la la sconfitta a Genova: “Non so ancora che succederà in futuro per me: non ho scelto nulla. Tra nove giorni penso che qualcuno compri il Parma. Io ho ancora un anno di contratto: vedremo se mi vorranno qui. Se il bene del Parma sarà cedermi, lo accetterò. Pochi giorni fa sono entrato nello spogliatoio da solo. Quando ho liberato l’armadietto, mi sono cadute un paio di lacrime: dopo cinque anni trascorsi al centro sportivo di Collecchio, lo sento casa mia. E’ stato triste”.

Anche il manager del centrocampista argentino, ha parlato del futuro del suo assistito “Non c’è niente di fatto o di chiuso: il Milan ha mostrato sempre grande interesse, già fin prima che diventassero noti i problemi finanziario-societari del Parma, quindi qualora l’offerta tecnica, che ha la priorità, sia valida, di pari passo con quella economica, ecco che potrebbe avere un canale preferenziale- ha dichiarato a ParmaLive -Tuttavia nelle ultime ore hanno rilanciato il proprio interesse anche due club italiani importanti e altrettanti dall’estero. Oltre alle due società italiane, ci sono state accelerazioni da Liga e Bundesliga“.