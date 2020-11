Parma-Fiorentina senza emozioni: finisce 0-0 al "Tardini"

Una brutta gara al Tardini di Parma. Nessun goal e poche emozioni tra Parma e Fiorentina, che si spartiscono la posta in palio. La viola prova a pungere senza successo, non pervenuti i ducali. Parma che sale a quota sei, otto punti per la Fiorentina.

Padroni di casa che scendono con il 3-5-2. Davanti a Sepe, difesa a tre composta da Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. Hernani in mediana, affiancato dalle mezzali Kurtic e Kucka. Liverano sceglie Grassi e Pezzella come fluidificanti di centrocampo incaricati di rifornire le punte Inglese e Gervinho. Stessa disposizione tattica per gli ospiti, che si affidano al tandem offensivo veloce formato da Kouamè e Ribery. Panchina iniziale per Vlahovic. Dragowski in porta, protetto dal terzetto difensivo Caceres-Milenkovic-Igor. Pulgar in mediana affiancato dai rodatissimi Amrabat e Castrovilli, Iachini sceglie Venuti e Biraghi sulle fasce.

Primo tempo abbastanza pimpante nelle sue battute iniziali. Al sesto buon contropiede crociato con Gervinho, bravo a servire Pezzella. L'esterno sinistro crossa teso e basso, Dragowski è bravo a disinnescare. Due minuti dopo ci prova Biraghi da punizione, Sepe respinge a pugni chiusi. Ancora Fiorentina pericolosa all'undicesimo: Ribery si porta a spasso Osorio e conclude, trovando la buona risposta di Sepe. Nella prima fase di gara il Parma non riesce a costruire, la Fiorentina pare più pimpante. Al 17' ancora pungente Biraghi, bravo a mettere in mezzo dopo un suggerimento di Ribery. Il colpo di testa di Kouamè non è però pericoloso. Il primo tempo, pimpante nelle sue fasi iniziali, registra un deciso calo di intensità. Il Parma ha faticato e non poco a costruire, la Fiorentina ha forse peccato nell'ultimo passaggio.

Secondo tempo che vede i viola ancora pericolosi con Biraghi al 50'. L'ex Inter si trova su un pallone vagante e tira, Sepe risponde bene. Le emozioni però latitano, con buona pace dei due allenatori. Con il passare dei minuti, la partita la fa solo la Fiorentina. Il Parma tende ad abbassarsi notevolmente e a non riuscire ad uscire fuori. Per provare a sbloccare la sfida, Iachini cambia Kouamè per Cutrone. Il Parma ci prova solo da calcio piazzato, come conferma il tentativo di Bruno Alves al 75'. La sua conclusione sbatte però sulla barriera. All'81' buona occasione per Castrovilli, che riceve e prova a tirare. Sepe non ha problemi a bloccare. La sfida termina senza ulteriori sussulti. Migliore in campo per i padroni di casa, Sepe. Per gli ospiti bene Ribery.