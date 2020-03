La SPAL vince fuori casa: un rigore di Petagna mette KO il Parma

Vittoria preziosa per la SPAL, che batte il Parma lontano dalle mura amiche. Petagna il mattatore, da calcio di rigore. Nonostante il numero di azioni create, il Parma fatica a segnare, subendo il vantaggio di Petagna al 70'. Ducali che restano a quota 35. SPAL che sale a quota 18.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-3-3. Davanti a Colombi, difesa a quattro composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. Brugman in mediana, affiancato dalle mezzali Grassi e Kurtic. L'ariete Cornelius al centro del tridente, supportato da Kulusevski e Gervinho. Un più difensivo 3-5-1-1 per gli ospiti, con Valoti a sostegno dell'unica punta Petagna. Berisha in porta, protetto dal terzetto difensivo Cionek-Vicari-Bonifazi. Valdifiori in mediana, con Missiroli e Murgia a sostengo. Sulle fasce di centrocampo, Di Biagio sceglie Fares e Reca.

Dopo un'ora e più di attesa, il primo tempo comincia finalmente alle ore 13:45. Le due squadre lottano su ogni pallone e cercano di creare occasioni pericolose. Al quinto, Parma pericoloso. Berisha rischia troppo e quasi si fa rubar palla da Kulusevski. Quattro minuti dopo, il portiere salva su Cornelius e limita la sbavatura difensiva della SPAL. I ducali giocano meglio e creano maggiori occasioni di pericolo. Al diciottesimo, grande azione da parte dei padroni di casa che porta Kurtic a servire Gagliolo. La conclusione del difensore si spegne di pochissimo a lato. Tre minuti dopo, Kulusevski serve Darmian che mette in mezzo: nessun calciatore di casa riesce però a colpire la sfera. La SPAL si fa vedere al ventunesimo: bellissimo scambio nello stretto tra Petagna e Murgia. L'attaccante ex Atalanta tira ma trova la chiusura di Gagliolo. Il primo tempo si conclude comunque senza altre emozioni.

Seconda frazione che comincia col Parma immediatamente pericoloso. Al 47' è infatti Kulusevski a ricevere da Cornelius e tirare a giro, senza trovare però lo specchio della porta. Un minuto dopo, Valoti ci prova in acrobazia senza però sorprendere Colombi. Un minuto dopo, contatto sospetto in area ducale, ma l'arbitro lascia proseguire dopo il consulto VAR. Dopo un periodo di relativa calma, occasione colossale per il Parma all'ora di gioco. Gervinho ringrazia Missiroli per un errore in fase di disimpegno e si trova davanti a Berisha. L'ivoriano fallisce però una chance davvero colossale, mandando fuori. Al 70', Bruno Alves commette fallo da rigore: Pairetto visiona il monitor e concede il penalty. Petagna non fallisce dagli undici metri e fa esultare i suoi. Tre minuti dopo, tira da fuori di Darmian. Una leggera deviazione salva la SPAL.

Il Parma cerca di reagire poco dopo con Kulusevski, il cui tiro non è però preciso. All'82' ancora ducali in avanti. Dopo una spizzata di Bruno Alves, Cornelius prova a concludere ma senza successo. La sfida scivola via senza ulteriori emozioni. La SPAL conquista una vittoria davvero preziosa, occasione sfumata per il Parma. Migliore in campo per i padroni di casa, Kulusevski. Per gli ospiti in evidenza Petagna.