Serie A- Iacoponi e Cornelius affondano il Lecce al Tardini, il Parma esce nella ripresa e aggancia il settimo posto (2-0)

Un primo tempo opaco, ma basta la ripresa al Parma per tornare a vincere e chiudere il girone d'andata al settimo posto in zona Europa League grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius. Subisce la quarta sconfitta consecutiva il Lecce che rimane, però, saldo sopra la zona retrocessione.

Opta per un 4-3-3 Roberto D'Aversa con Sepe tra i pali difeso da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo trovano spazio Kucka, Hernani e Grassi mentre il nuovo acquisto Kurtic completa il tridente offensivo con Inglese e Kulusevski. Risponde con il suo classico 4-3-1-2 Fabio Liverani con Gabriel in porta e la retroguardia composta da Donati, Lucioni, Rossettini e Dell'Orco. In mediana operano Deiola, Tachtsidis e Petriccione con Mancosu, più avanzato sulla trequarti, che agisce alle spalle del tandem Falco-Babacar.

Parte bene il Lecce che mette subito pressione agli avversari, ma la prima grande occasione è proprio del Parma intorno al quarto d'ora con Kucka che stacca su un cross di Gagliolo mettendo fuori il pallone di pochissimo. I salentini aumentano il ritmo e nella seconda parte del primo tempo crea chance prima con Falco e poi con Mancosu. Termina senza altre azioni degne di nota un primo tempo opaco per entrambe le due compagini.

Iniziano fortissimo i padroni di casa la ripresa che dopo soli sette giri d'orologio costringono Gabriel alla respinta sulla conclusione di Kucka innescato da Kulusevski. Al 57' il Parma trova meritatamente il vantaggio con Iacoponi che stacca perfettamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Hernani. Il Lecce non molla e continua a spingere, ma al 72' i ducali raddoppiano con Cornelius che raccoglie una respinta della traversa sulla conclusione di Kucka e ribadisce in rete a porta sguarnita. L'undici salentino replica due minuti più tardi con Lapadula che in area controlla magistralmente, ma con il mancino colpisce il montante. Il Lecce si riversa in attacco alla ricerca di almeno una rete lasciando così spazio alle ripartenze del Parma capitanate prima da Kulusevski e poi dal subentrato Gervinho. All'87' ci prova lo svedese ormai di proprietà della Juventus in contropiede, ma arrivato al limite dell'area conclude alto con il mancino. Nel recupero, invece, l'ivoriano ex Roma fa tutto bene in velocità, salta tre avversari, ma arrivato a tu per tu con Gabriel non riesce a calare il tris. Vince, però, il Parma disputando una ripresa meravigliosa.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): SEPE; DARMIAN, IACOPONI, BRUNO ALVES, GAGLIOLO; KUCKA, HERNANI (83' GERVINHO), GRASSI (76' SCOZZARELLA); KURTIC, INGLESE (70' CORNELIUS), KULUSEVSKI.

LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; DONATI, LUCIONI, ROSSETTINI, DELL'ORCO; DEIOLA (87' RISPOLI), TACHTSIDIS, PETRICCIONE; MANCOSU (64' LAPADULA); FALCO, BABACAR (78' VERA).

MARCATORI: 1-0, MIN 57', SIMONE IACOPONI (P); 2-0, MIN 72', ANDREAS CORNELIUS (P).

NOTE: ARBITRA MICHAEL FABBRI. AMMONITI: HERNANI (P), PETRICCIONE (L), BRUNO ALVES (P), DARMIAN (P)

GARA VALIDA PER LA DICIANNOVESIMA GIORNATA DI SERIE A. STADIO ENNIO TARDINI, PARMA.