Napoli, De Laurentiis vola a Madrid: obiettivo Emery

Il Napoli ha chiuso ieri il campionato nel peggiore dei modi possibili. L'addio di Rafa Benitez è stato molto più amaro e deludente del previsto con la sconfitta al San Paolo e, addirittura, il 5° posto in classifica.

Stamattina il tecnico spagnolo ha lasciato la città definitivamente manifestando grande gioia per la nuova avventura al Real Madrid. Un sorriso che stride molto con la delusione lasciata a tutti i tifosi partenopei. Il Napoli, però, ancora stordito dalla cocente sconfitta di ieri con la Lazio, è pronto a ripartire proiettandosi subito sul futuro, con la priorità di trovare un degno successore sulla panchina azzurra.

Aurelio De Laurentiis sembra più che mai deciso a non perdere nemmeno un minuto, con il progetto restyling iniziato già questa mattina. A sorpresa, infatti, è partito anche lui da Capodichino in direzione Madrid ma, non con Benitez, bensì con Andrea Chiavelli, l'ormai famoso uomo dei contratti della società partenopea. L'obiettivo del patron è quello di regalare alla piazza un grande allenatore, per proseguire quel progetto di crescita avviato con Bentiez. L'obiettivo numero uno è il tecnico del Siviglia, Unai Emery.

Dopo che, stamane Sinisa Mihajlovic aveva pubblicato la sua lettera di addio alla Sampdoria, si attendeva la notizia della firma con il Napoli e, invece, come abbiamo spesso annunciato la possibilità di una sorpresa era nell'aria. Un pò, come avvenuto due anni fa a Londra con Benitez, il patron ha messo su un vero e proprio blitz di mercato per convincere in prima persona il tecnico, fresco campione per il secondo anno consecutivo dell'Europa League, viste le difficoltà per il mancato approdo alla Champions League che, invece può garantirgli il Siviglia.

Dunque il passato e il futuro del Napoli sembrano intrecciarsi ancora una volta con la Spagna. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.