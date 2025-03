Cagliari-Udinese, le probabili formazioni

Al Sant'Elia di scena l'ultima di campionato fra la già retrocessa Cagliari e l'Udinese, che ha disputato una stagione non all'altezza dei suoi standard, che la vedevano spesso lottare per un posto in Europa, anche se le prime partite promettevano meglio per la squadra di Andrea Stramaccioni. Le squadre dovrebbero offrire un discreto spettacolo, nessuna delle due ha più nulla da vincere o perdere, quindi si spera in un calcio senza tatticismi e strategie, ma solo votato alla spettacolarità e ai gol.



Passando ai probabili ventidue che scenderanno in campo, Mister Festa dovrà fare a meno dei vari indisponibili quali :Pisano.F, Ceppitelli, Farias, Cossu, Ekdal e Conti. Detto questo l'undici titolare dovrebbe essere piuttosto sicuro, con l'unico ballottaggio rivolto alla fascia sinistra di difesa, dove dovrebbe essere schierato Nicola Murru, ma Festa potrebbe cambiare idea e preferirgli Danilo Avelar. Sicuro l'impiego di Sau invece (complice anche la mancanza di Farias che ha disputato un buon campionato, soprattutto nel girone di ritorno), che viene da un buon momento dopo il gol vittoria contro il Cesena, al suo fianco si muoveranno Cop e M'Poku.Centrocampo con Crisetig, Joao Pedro e Dessena, mentre gli altri tre di difesa saranno Balzano, Rossettini e Diakitè. A difendere i pali il solito Brkic, anche lui rinato grazie all'esperienza sarda, dopo qualche anno fra luci e ombre ad Udine.



Sponda bianconeri, Stramaccioni si prepara all'ultima di campionato, dopo una stagione fatta di alti e soprattutti di bassi. Spicca su tutte la mancanza di capitan Totò Di Natale, che resta a casa per un affaticamento muscolare. Gli altri indisponibili sono: Hallberg, Domizzi, Karnezis e Pinzi, tutte pedine abbastanza importanti per lo scacchiere dello Strama, così come i due squalificati Konè e Guilherme.Squadra quindi molto rimaneggiata, ma che tiene fede al solito 4-4-2 utilizzato per praticamente tutta la stagione. In porta torna il giovane Scuffet, difesa a quattro con: Piris, Danilo, Bubnjic e Gabriel Silva. A centrocampo sulla mediana agiranno Badu e l'appena recuperato Wague, mentre sulle fasce Widmer e Bruno Fernandes. Infine coppia d'attacco confermata rispetto all'ultima partita con Thereau e Perica. Ballotaggi Bubnjic/Herteaux e Gabriel Silva/Pasquale.



CAGLIARI (4-3-1-2) : Brkic; Balzano-Rossettini-Diakitè-Murru; Dessena-Crisetig-Joao Pedro; M'Poku-Sau-Cop



UDINESE (4-4-2) : Scuffet; Piris-Danilo-Bubnjic-Gabriel Silva; Widmer-Badu-Wague-B.Fernandes; Perica-Thereau