Serie A- Cagliari cinico e corsaro al Bentegodi, pesante tris al Chievo (0-3)

Il Chievo Verona parte meglio, ma alla fine capitola contro un Cagliari cinico e bravissimo a sfruttare le occasioni nel momento giusto. Vittoria fondamentale per i sardi che guadagnano altri punti importanti in ottica salvezza, mentre sprofondano ancora di più i clivensi.

Domenico Di Carlo opta per un 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali difeso da Depaoli, Andreolli, Barba e Jaroszynski. Sulla mediana trovano spazio Leris, Diousse ed Hetemaj mentre Giaccherini, più avanzato, agisce alle spalle di Meggiorini e Stepinski. Modulo speculare anche quello di Rolando Maran che sceglie come portiere Cragno e compone la retroguardia con Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane e Pellegrini. A centrocampo giocano Faragò, Cigarini e Ionita. Barella agisce da trequartista a supporto del tandem Thereau-Joao Pedro.

Il Cagliari comincia la gara in modo attendista lasciando il pallino del gioco in mano al Chievo Verona. I padroni di casa effettuano il primo squillo con Meggiorini che trova la risposta di Cragno. I sardi sono in difficoltà, ma al 16’ trovano il vantaggio abbastanza a sorpresa con Pisacane che sceglie benissimo il tempo e insacca di testa su cross di Pellegrini. I clivensi abbassano il ritmo dimostrando di aver accusato il colpo. Al 31’ gli ospiti trovano il raddoppio con Joao Pedro che finalizza nel migliore dei modi una cavalcata eccezionale di Barella. I veneti rispondono poco dopo con Stepinski, ma il polacco viene fermato dal palo. Poco prima dell’intervallo, al 43’ Cacciatore effettua un cross mandando in rete il moldavo Ionita che cala il tris.

In avvio di ripresa piove sul bagnato per il Chievo Verona. Barella sfiora subito il tris e al 52’ Depaoli si fa espellere per somma di ammonizioni. Meggiorini non si perde d’animo, al 58’ serve Leris che calcia subito di mancino, ma trova un altro intervento provvidenziale di Cragno. La trama della gara non cambierà più da qui fino al finale di partita. Entrambe le squadre attenderanno il triplice fischio. Il Chievo Verona quasi rassegnato per il parziale forse troppo esagerato, il Cagliari felice dell’importantissima vittoria ottenuta.