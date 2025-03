Napoli, i convocati e le scelte di Benitez per la "finale" con la Lazio

Quella di domani sera al San Paolo si appresta ad essere una vera è propria "finale" per il Napoli. Per gli azzurri conta solo ed esclusivamente vincere, tutto il resto è noia (come dice la canzone di Franco Califano).

Gli azzurri arrivano alla sfida con due stati d'animo contrastanti: da un lato la speranza che, scoppiata lunedì sera dopo la vittoria della Roma nel derby, ha ridato motivazione e linfa ad una squadra ormai senza obiettivi e, dall'altro la pressione di avere un solo risultato a disposizione e che non si potrà fallire davanti ad uno stadio gremito in ogni ordine di posto. Assorbito ed archiviato l'addio ufficiale del tecnico, è tempo di pensare solo alla gara di domani. Lo stesso Rafa Benitez ha dichiarato di voler lasciare la città con la qualificazione Champions in tasca. Con ogni probabilità, lo spagnolo si affiderà ai suoi uomini migliori e, soprattutto, ai fedelissimi di questi due anni.

La squadra ha svolto stamattina lavoro atletico e un'intensa seduta tecnico tattica, per poi concludere l'allenamento con una partitina a campo ridotto. Pochi minuti fa, è stata diramata attraverso il sito ufficiale del club la lista dei convocati, che vede: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Zuniga, Strinic, Ghoulam, Henrique, Albiol, Koulibaly, Jorginho, Gargano, Inler, David Lopez, Mertens, Callejon, Insigne, Gabbiadini, Hamsik, Duvan, Higuain.

Nessuna sorpresa se non, la presenza di Zuniga tra i convocati che, dovrebbe aver recuperato definitivamente dai problemi fisici. Assenti annunciati, invece, Britos a causa della squalifica dopo la testata a Morata nella sfida allo Juventus Stadium e, De Guzman che ha svolto lavoro differenziato. In difesa convocato Albiol che, ha recuperato dal risentimento al ginocchio accusato ieri in rifinitura e, dunque, sarà regolarmente in campo accanto a Koulibaly.

Sugli esterni conferamta la coppia titolare formata da Maggio e Ghoulam, mentre la mediana sarà costituita da Inler e David Lopez. Nel reparto offensivo a meno di clamorose decisioni dell'ultim'ora, dovrebbero scendere in campo dietro all'unica punta Higuain, capitan Hamsik che torna sulla trequarti con, Callejon sulla destra e Mertens sulla sinistra. In panchina e pronti a subentrare a gara in corso, troviamo altre due pedine fondamentali come Gabbiadini e Insigne.