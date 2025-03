Cagliari, Festa: "Futuro? Decide la società. Sarei entusiasta di rimanere"

Cagliari e Udinese si sfideranno domani alle ore 18 allo stadio Sant'Elia per l'ultima partita di campionato. Gianluca Festa, allenatore dei rossobluì, non è sicuro della riconferma ma spera di poter guidare i suoi ragazzi anche nella prossima stagione :"Quando si fa questo lavoro, il telefono rimane sempre acceso nella speranza che arrivi la chiamata giusta. A fine campionato mi riposerò e vedrò alcune partite, anche quelle fatte quest'anno dal Cagliari. Fa piacere vedere che da parte dei tifosi c'è stima e affetto nei miei confronti, però la decisione spetta alla società.Sperò che tra i nodi da sciogliere in questo momento ci sia anche la decisione che riguarda la mia conferma. Comunque, a prescindere, ringrazio il presidente Giuliniper la grandissima opportunità che mi ha dato. Ho avuto la possibilità di testarmi a grandi livelli".



E ancora:"Conti, Cossu e Pisano? Mi dispiace che non si siano potuti esprimere come sanno e che ultimamente non abbiano potuto far parte delle convocazioni. Che rapporto avrò con Mario Beretta? Purtroppo non c'è la possibilità di scegliere. Non è un discorso che mi preoccupa al momento, voglio solo concentrami sull'ultima partita. Quello che verrà sarà comunque ben accetto. Beretta sarà responsabile del settore giovanile, poi non so che rapporto avrà con l'allenatore della prima squadra. Certo, consigli da allenatori così esperti penso che non possano che essere utili. Il ds Capozucca? Ho fatto una chiacchierata con lui, mi ha chiesto qualche informazione sui giocatori, discorsi normali all'interno di una società".