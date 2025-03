Donadoni: "Parma, chiudi al meglio nel tuo stadio"

Il tecnico del Parma, Roberto Donadoni, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona:"Ci auguriamo di fare una prestazione capace di gratificare la gente che verrà allo stadio. Sono sincero quando affermo che i miei ragazzi non vedono l'ora di finire questa stagione orribile. "In rifinitura ho visto una squadra tonica. Schiereró la formazione che riterró miglioreLa gara contro il Verona non deve essere una passerella: cercherò di schierare la migliore formazione possibile. Ai tifosi dico "grazie" perché hanno dimostrato di avere una soglia di sopportazione altissima. Tutto quello che accadrà domani sarà solo una sorpresa che vorrò gustarmi. Sono realmente dispiaciuto perché tutto avrei immaginato fuorché un epilogo di questo tipo: il gruppo ha fatto quello che umanamente era possibile affinché questa società sopravvivesse. Dal punto di vista tecnico, invece no. In questo senso anche io ho delle responsabilità"

Infine sul il futuro del club: "Credo che il 28 maggio, all'ultima asta fallimentare, ci possa essere qualcuno intenzionato a rilevare il Parma. Me lo auguro ma non ho certezze, purtroppo. E' vero, Lotito ha parlato di un imprenditore ma non mi ha assolutamente dato alcun tipo di sicurezza. I curatori hanno detto che qualcuno è andato in data room a osservare la situazione. Quando si spendono soldi per questo tipo di consulenze, vuol dire che un interesse esiste"