Napoli - Reina, un amore mai finito. Dalla Germania sono certi: lascia il Bayern per i partenopei

Quello tra il Napoli e Pepe Reina è un amore senza fine, sbocciato in una calda estate italiana. Nonostante, infatti, la sua partenza la scorsa stagione il legame tra il portiere e i partenopei non si è mai sopito, anzi si è paradossalmente rafforzato.

Il suo approdo in azzurro, reso possibile dalla presenza di Rafa Benitez, è coinciso, e non a caso, con una stagione strepitosa per il club partenopeo. L'estremo difensore si è subito affermato con prestazioni di eccellente levatura, conquistando l'amore di tutta la piazza e diventando un vero e proprio leader in campo e nello spogliatoio. A fine stagione però, per motivazioni legate un pò alla volontà della società di lanciare il giovane Rafael, un pò per ragioni economiche legate all'ingaggio, il Napoli e Reina si sono detti addio ma, in fondo non era un addio "sincero".

Il portiere della Spagna, di proprietà del Liverpool, si è così trasferito a titolo definitivo al Bayern Monaco dove era consapevole che non avrebbe trovato grande spazio vista la presenza di Neuer, campione del mondo e probabilmente il più forte nel suo ruolo. Dopo una stagione caratterizzata da un infortunio e rarissime apparizioni, Reina ha voglia di rimettersi in gioco e ritrovare il campo. Le voci di un suo possibile ritorno al Napoli si sono moltiplicate dopo la deludente stagione di Rafael, sostituito in corso d'opera dal secondo Andujar.

Reina non ha mai negato di essere rimasto fortemente legato a Napoli e ai suoi tifosi, con numerosi messaggi d'amore inviati attraverso i vari social network e la sua assidua presenza allo stadio San Paolo in veste di tifoso spesciale. Le ultime voci di mercato su un suo ritorno in azzurro non sono mai state così calde, nonostante l'ormai, quasi certa, partenza del suo mentore Benitez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania danno per certo l'addio al Bayern e l'approdo al Napoli, come confermato da Dein Sky Sport. A quanto pare l'accordo tra la società partenopea e l'estremo difensore è già stato trovato con un contratto triennale, da due anni più uno opzionale, da 2,5 milioni di euro a stagione. Bisogna ora solo trovare l'intesa con il club bavarese proprietario del cartellino, (ancora 2 gli anni di contratto) con due vie perseguibili: il presito o, come appare più probabile, la cessione a titolo definitivo.

Se la trattativa dovesse andare in porto, cosa che appare molto plausibile, sarebbe un primo tassello che evidenzierebbe la volontà del patron di allestire una squadra all'altezza per la prossima stagione, a prescindere da chi si siederà sulla panchina. Dunque dopo solo un anno Reina potrebbe tornare in Italia, passando dall'ombra di Neuer all'ombra del Vesuvio.