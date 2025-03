Napoli, la radio ufficiale conferma l'addio di Benitez

Era nell'aria da mesi, ma ormai non sembrano esserci più dubbi sulla fine della "Storia" tra Rafa Benitez ed il Napoli. Poco fa la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato l'ormai certa partenza del tecnico spagnolo alla fine di questa stagione rivelando che Xavi Valero, allenatore dei portieri nello staff tecnico di Benitez, ha traslocato dal suo appartamento nel centro di Napoli. Inoltre la figlia di Xavi Valero ha salutato i compagni di classe della scuola di Napoli da lei frequentata con una festa d'addio, portando un dono ad ogni suo compagno e annunciando il suo ritorno e quello della sua famiglia in Inghilterra.

Questo l'intervento di Walter De Maggio, speaker del programma Radio Gol di Radio Kiss Kiss Napoli: "A fine stagione ci sarà l'addio tra il Napoli e Benitez, noi siamo la Radio ufficiale e abbiamo verificato la notizia. E' arrivata la proposta di De Laurentiis a Benitez, prevedeva 3/4 anni di contratto e Rafa ha anche barcollato, ma ora abbiamo la certezza che questo matrimonio finirà. Lunedi abbiamo avuto la conferma: la figlia di Xavi Valero, preparatore dei portieri del Napoli, ha fatto una festa in classe, salutando tutte le amichette. La famiglia della bambina ha rivelato che la sua famiglia farà ritorno in Inghilterra".

Ad ulteriore conferma, sono arrivate stamane indiscrezioni che vedono il tecnico spagnolo come favorito per sostituire Carlo Ancellotti sulla panchina del Real Madrid. Si realizzerà quindi il sogno che Rafa Benitez culla dall'inizio della sua carriera: allenare il Real Madrid.

Adesso parte il toto-panchina per il Napoli. Da tanti mesi si parla di un imminente arrivo di Sinisa Mihajlovic, ma non è da escludersi un colpo a sorpresa del Presidente De Laurentiis, proprio come fece quando sostituì Mazzarri con Benitez. Il sogno dei tifosi napoletanisi chiama Jurgen Klopp, l'allenatore tedesco che ha portato il Borussia Dortmund ai vertici del calcio tedesco. Ma occhio a Montella e Spalletti, due allenatori molto graditi al presidente azzurro.