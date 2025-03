Napoli, a sorpresa si tratta per il colpo Khedira? I possibili risvolti

Il Napoli è alle prese con un finale di stagione quanto mai rovente, tra l'obiettivo qualificazione Champions League, i grandi dubbi su chi siederà sulla panchina a partire da giugno e un mercato estivo ancora tutto da scrivere e che, a quanto pare, comincia a farsi molto caldo.

Benitez si - Benitez No, questo è il dilemma amletico che campeggia tra i tifosi partenopei ormai da settimane, se non da mesi. Aprile doveva essere il mese cruciale per conoscere la volontà del tecnico spagnolo che, invece, complice il cammino in Europa League è stato rimandato settimana dopo settimana, tra alti e bassi nel rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi giorni, dopo la scottante e ancora vivida delusione per l'eliminazione europea subita col Dnipro, sembra quasi scontato il divorzio tra l'allenatore e i partenopei. Con ogni probabilità qualsiasi annuncio ufficiale sarà rimandato a fine stagione, ovvero tra due giornate di campionato, visto che in ballo vi è ancora la lotta per il 3° posto. Pochi punti che però possono fare una differenza abissale tra una buona stagione e una stagione fallimentare, in quanto in Italia il risultato viene prima di tutto. Secondo le tante voci di mercato che si susseguono, Sinisa Mihajlovic dovrebbe essere con molta probabilità il futuro allenatore che si accomoderà all'ombra del Vesuvio.

In queste ore, però, è circolata un'indiscrezione di mercato che qualora venisse confermata potrebbe rappresentare una vera bomba, infatti, secondo il portale web Stopandgoal.net, il Napoli avrebbe avviato un discorso con l'enoturage di Sami Khedira. Il calciatore, in scadenza di contratto con il Real Madrid, potrebbe rappresentare un colpo di primo piano per la prossima stagione. Le problematiche legate all'approdo in azzurro del centrocampista, campione del mondo con la Germania, sono rappresentate essenzialmente dal lauto ingaggio di circa 5 milioni di euro lordi che percepisce. Problema che, però, potrebbe essere risolto come si sta cercando di fare con Pepe Reina, spalmando l'elevato stipendio in più anni di contratto. I rapporti tra il Napoli e il Real sono ottimi, dopo gli acquisti ecccellenti di due anni fa che portarono in azzurro Higuain, Callejon e Albiol e, forse, proprio gli ex blancos potrebbero convincere il tedesco.

Il Real, inoltre, sarebbe secondo i rumors proprio il prossimo club di Rafa Benitez che, a questo punto, potrebbe andare via facendo un "regalo" non da poco a De Laurentiis, nonostante l'ex Liverpool avesse inserito nella lista dei papabili, nelle scorse sessioni di mercato, proprio il tedesco. Inoltre se la trattativa per portare Khedira a Napoli fosse confermata, sarebbero numerosi gli interrogativi sull'identikit del prossimo tecnico azzurro visto che, se fosse davvero Mihajlovic, già avrebbe la grana di convincere Higuain a restare, in più, dovrebbe avere la forza di convincere un altro top player ad approdare in azzurro? In sostanza dunque, ancora numerosi sono i dubbi su chi sarà effettivamente il prossimo tecnico dei partenopei, magari De Laurentiis ha in serbo una sorpresa che spiazzerà tutti come fece a suo tempo per il post Mazzarri.