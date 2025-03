Rafa Benítez: contatti con il Real Madrid

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il guru del calciomercato, il West Ham avrebbe già raggiunto un accordo con Rafa Benítez, ma un forte interessamento dell'ultima ora del Real Madrid avrebbe portato il tecnico del Napoli a chiedere tempo prima di una risposta definitiva.

Dopo una stagione tutta da dimenticare per i blancos di Madrid, Florentino Pérez è pronto a cambiare guida tecnica e Rafa Benítez è naturalmente un’opzione più che valida. Il fatto che la moglie Montse sia spagnola agevola l'operazione, anche se la vita della famiglia Benítez è tutta a Liverpool.

Insomma, in questo momento, Rafa Benítez ha due proposte in mano da analizzare col suo procuratore, Quillón: quella fatta da Aurelio De Laurentiis, e quella del West Ham. Nel caso ci sia un reale interesse da parte del Real, le possibilità che Benítez rimanga a Napoli sono pari allo zero. A due giornate dalla fine del campionato di Serie A, non avrebbe senso comunicare la decisione, disturbando così ambiente e squadra, quindi, per altri 15 giorni, spazio alle speculazioni.

Sul Napoli, invece, si allunga l'ombra di Sinisa Mihajlovic. Vicino il ritorno di Pepe Reina, con uno stipendio più basso di quello percepito attualmente a Monaco di Baviera. Confermato, infine, il rinnovo del contratto di Christian Maggio, scadenza nel 2018.