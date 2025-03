Sfuriata Ferrero: "Non ci hanno permesso di battere la Lazio"

Massimo Ferrero è un fiume in piena. Il presidente della Sampdoria che sabato sera era visibilmente contrariato per l'operato di Mazzoleni durante la sfida clou per la sua Doria contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, tornando a parlare degli episodi e del futuro del suo allenatore Mihajlovic, da tempo nelle mire del Napoli di De Laurentiis per il dopo Benitez: "Mihajlovic è fantastico, non ce ne sono altri come lui. Ha un contratto di un anno con la Sampdoria e c’è il 70% di probabilità che resti dov’è".



L'attenzione di Ferrero si sposta successivamente alla prossima Europa League, dichiarandosi certo della qualificazione: "Sono certo di andare in Europa League perché me la sono guadagnata, non ho avuto nessun favore anzi tanti sfavori".



L'istrionico presidente doriano è poi tornato sui presunti torti arbitrali ricevuti sabato durante il match contro la Lazio: "La ciliegina sula torta sarebbe stata battere la Lazio non ci è stato concesso a causa di errori arbitrali, ma non mi sono arrabbiato per questo. Evidentemente alcuni pensano che essendo nella lontana Liguria non possiamo arrivare ai vertici del calcio internazionale. Ho sempre difeso il mestiere degli arbitri, che è molto complicato, purtroppo i poteri forti nel calcio ci sono sempre stati e condizionano le scelte. Non credo nella malafede però nella gara contro la Lazio l’arbitro non ha visto tante cose come la spinta nei confronti di De Silvestri. Era tutto molto evidente, vorrei un calcio bello pulito, sereno e divertente. Vorrei che togliessero le bambole dal campo, forse per risolvere i problemi occorrerebbe la moviola".

Il nostro cammino? "Ora c’è da affrontare Empoli e Parma, se vinciamo possiamo arrivare sesti. Sarri sarà il prossimo allenatore della Sampdoria? Sono stati accostati almeno 48 allenatori alla mia società. Sarri mi piace, è molto bravo ed esalta i giovani".



Infine conclude con una battuta su Balotelli alla Sampdoria: "Se il giocatore venisse in Italia da noi avrebbe le porte aperte. Se tornassi indietro riprenderei Eto’o tutta la vita. I fedelissimi di Mihajlovic? Sono Soriano, Eder e De Silvestri".