Napoli, i convocati per la sfida al Cesena

Il Napoli torna in campo domani sera al San Paolo per sfidare, in posticipo, il Cesena di Mimmo Di Carlo già retrocesso. Per la squadra di Benitez una ghiotta occasione per non perdere punti dalla zona Champions dopo la vittoria di ieri sera della Lazio e in vista dell'agevole gara che vedrà la Roma impegnata questa sera all'Olimpico contro l'Udinese.

Gli azzurri di Benitez hanno svolto una seduta mattutina al centro sportivo di Castelvolturno. La squadra ha svolto riscaldamento con il pallone e successivamente intenso lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitella a campo ridotto.

Al termine della seduta l'allenatore spagnolo ha diramato la lista dei convocati per il match: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Britos, Ghoulam, Strinic, Albiol, Henrique, Koulibaly, Jorginho, Gargano, Inler, David Lopez, Gabbiadini, Mertens, Callejon, Insigne, Hamsik, Higuain, Duvan.