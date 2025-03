Sampdoria, Osti ed Obiang in coro: "Domani sfida importantissima, vogliamo l'Europa"

Continua la speranza della Sampdoria di arrivare alla qualificazione alla prossima Europa League ed a confermare le ambizioni doriane, alla vigilia della gara di Marassi contro la Lazio, ci ha pensato il direttore sportivo Carlo Osti, parlando così a SampTv: “Penso che la squadra abbia ritrovato consapevolezza nei propri mezzi e ovviamente speriamo di riconfermarci sabato sera anche se sappiamo benissimo che la la Lazio anche se rimaneggiata è una squadra forte, lo dice la classifica, è una squadra tecnicamente importante. Noi, però, in questo momento non temiamo nessuno, ce la giocheremo fino alla fine con tutte e speriamo che il 31 maggio si possa festeggiare".

Nel frattempo, in attesa della conferenza pomeridiana di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore serbo, scaramantico, ha deciso di annullare l'allenamento di rifinitura odierno. Motivo? I blucerchiati, dopo sei giornate senza vittorie, sono tornati al successo domenica scorsa a Udine dopo che Mihajlovic aveva annullato l'allenamento del sabato. Scelta vincente non si cambia, ma la Lazio proverà a invertire questa tradizione positiva.

Questa sera la squadra è attesa a Bogliasco per il consueto ritiro prepartita in attesa dell'importante sfida di domani alla Lazio, ma non ci sarà nessun allenamento, però, nel centro sportivo ligure come è invece consuetudine fare.

In vista della sfida di domani ha parlato inoltre anche Pedro Obiang, legato da una profonda amicizia con Keita, attaccante ex Barcellona che milita nella fila dei biancocelesti: "È bello ritrovarci in campo in una sfida così importante per entrambi. Abbiamo obiettivi diversi, la zona Champions lui, l’Europa league noi, ma li dovremo inseguire cercando entrambi in tutti i modi di vincere questa partita. Io ho appena saltato per squalifica la sfida di Udine e spero di riuscire a ritrovare subito un posto da titolare. Non posso dire che lo stop mi abbia dato una voglia particolare di giocare, in momenti simili, con traguardi così importanti la voglia di scendere in campo è sempre al massimo. Queste sono le emozioniche si ricordano per sempre".