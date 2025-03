Seleznyov l'anti-Napoli. Dnipro in finale di Europa League. Le pagelle degli azzurri

Termina a Kiev sotto una pioggia battente l'avventura del Napoli in Europa League, eliminata dai due gol, uno per gara di Seleznyov. Ecco le pagelle della squadra partenopea della gara di ritorno.

Andujar: Subisce pochi tiri che blocca con non poche difficoltà, ma sul gol preso è fuori posizione e inerme. VOTO : 5

Maggio: Gioca poco in zona offensiva - quello che serviva di più al Napoli stasera - ma in difesa si fa sentire. VOTO : 5

Albiol: Impreciso e frettoloso. Scaraventa via qualsiasi palloni senza pensare minimamente alla fase di costruzione della monovra offensiva. VOTO 5

Britos: Sul gol preso si lascia letteralmente beffare da Selznyov, che di mestiere se lo trascina a sè senza commettere irregolarità, segnando così la rete-qualificazione. VOTO: 4

Ghoulam: I suoi cross (tranne il primo per Higuain) sono imprecisi e mal calibrati, e di conseguenza di nessuna utilità per gli attaccanti. VOTO: 5

D.Lopez: Lento, prevedibile e vacuo in zona gol. Si fa prendere dalle responsabilità e per due volte consecutive perde palloni che avrebbero reso ancora pù rotondo il risultato. VOTO: 4,5 - Gli subentra Henrique al 79' (sv)

Inler: Il migliore a centrocampo, dove sin dai primi minuti fa valere e vedere le sua abnegazione alla gara, sfoderando una palla magica filtrante che il pipita non sfrutta. Nonostante il risultato si è impegnato. VOTO : 6

Callejon: Inesistente. Non dà alcun apporto considerevole alla squadra, un fantasma. VOTO 4,5

*Insigne: Vorrebbe fare di più ma il campo non glielo consente, e alla sua uscita dal campo non presta saluti a nessuno. Deluso ed amareggiato più di tutti . Gòi subentra Mertens al 61' VOTO : 5

**Gabbiadini: Fa poco, molto poco. Non è una delle performance miglior della sua carriera e gli subentra Hamsik al 55'. VOTO : 4,5

Higuain: Non è decisamnete serata per il pipita e questo lo si vede dai primi minuti quando si fa parare il primo tiro e un colpo di testa da Boyko. Sbaglia molto sia in fase di appoggio che di rifinitura ed è fuori dal gioco. VOTO : 4

*Mertens: l'unico che ci mette un po' di grinta, e al suo ingresso sfodera tutti i suoi giochi di prestigio inpensierendo non poco il Dnipro. Purtroppo sembra che questa guerra la combatta da solo. VOTO: 6,5

**Hamsik: Il capitano dalla lunga cresta non riesce a portare il Napoli in finale e al suo ingrsso fa poco per mettere le cose nel verso giusto. VOTO 4,5

Benitez : La scelta di mettere Gabbiadini dall'inizio e non Hamsik farà discutere, e non poco. Sembra aver perso il suo appeal e qualora la squadra non centrasse almeno il terzo posto, la stagione potrà definirsi un fallimento. VOTO: 4