Napoli, Benitez: "La Coppa importantissima per squadra e città"

Questa sera si gioca una grossa fetta di stagione Rafa Benitez con il suo Napoli. La conquista della finale dell'Europa League è un obiettivo imprescindibile, e Rafa vuole lasciare un buon ricordo nel capoluogo campano, a prescindere dall'eventuale rinnovo contrattuale. Il tecnico iberico ha le carte in regola per guidare gli azzurri oltre l'ostacolo Dnipro: lo confermano i successi con Valencia e Chelsea nel torneo succursale della Champions League. Allora a tutta Napoli non resta che fidarsi ciecamente di Benitez.

Il tecnico iberico ha rilasciato una breve intervista al sito della UEFA lodando la bellezza di Napoli e del Napoli, e descrivendo l'importanza dell'Europa League: "La Coppa racchiude un'importanza unica per me, per la squadra, per i tifosi e per la città. E' molto importante perchè tutti possono vedere la bellezza di Napoli ed una squadra a cui piace giocare il calcio e può anche vincere".

Il tecnico azzurro ha poi ricordato i due trionfi precedenti in Europa League: "Vincere è sempre un orgoglio. Con il Valencia alla fine di un ciclo abbiamo vinto il campionato, vincere la Uefa era importantissimo per la città, era una doppietta con il titolo del campionato. E' stato fantastico". "Con il Chelsea è stato ancora più importante perchè era una stagione difficile, io sapevo che andavo via, era per dimostrare la mia professionalità ed i giocatori sono stati fantastici, hanno lavorato fino alla fine".