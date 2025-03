Torino, stagione finita per Fabio Quagliarella

Dopo la dura sconfitta subita contro il Genoa, e la conseguente uscita dalla corsa all'Europa League, arriva un'altra brutta notizia in casa Torino. Stop di 20 giorni e stagione conclusa per Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare non potrà essere quindi a disposizione di Ventura nelle ultime tre partite di campionato. L'ecografia ha evidenziato una lesione muscolo-tendinea di primo grado al muscolo lungo adduttore di sinistra.

Nonostante il difficile finale di stagione, è comunque una stagione da incorniciare per il Torino. I granata sono stati protagonisti di una cavalcata unica in Europa League, riuscendo nell'impresa di espugnare il San Mamés (nessuna italiana aveva mai espugnato lo Stadio di Bilbao), e vedendosi i quarti di finale a causa di arbitraggio mediocre nell'andata contro lo Zenit. Per quanto riguarda invece il campionato, nonostante il superiore minutaggio rispetto alle dirette avversarie, il Toro ha abdicato alla corsa per conquistare il sesto posto in campionato, solo a tre giornate dalla fine. La ciliegina è arrivata poi con la vittoria del derby contro la Juve, forse la soddisfazione maggiore per tutto l'ambiente granta. Insomma una stagione non da poco.

Il Torino riprenderà la preparazione domani, in vista del match contro il Chievo di domenica pomeriggio: in calendario doppia sessione di allenamento.