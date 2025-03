Napoli ad un passo da David Lopez

Ancora un rinforzo spagnolo per il Napoli di Rafa Benitez: David Lopez, centrocampista di 24 anni dell'Espanyol, è ad un passo dal vestire l'azzurro.

La società partenopea e quella spagnola hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 5 milioni di euro. Sarà il quarto spagnolo dell'era Benitez. Dopo gli arrivi di Reina, Callejon ed Albiol, Lopez andrà a rinforzare il reparto di centrocampo degli azzurri, punto debole della squdra di Benitez. Il giocatore è atteso domani in città per le visite mediche, mentre la squadra è impegnata nella decisiva trasferta di Bilbao in Champions League.

Centrocampista centrale di 186 centimetri, David Lopez sembra soddisfare le caratteristiche fisiche e tecniche che cercava l'ex allenatore del Liverpool. Dotato di buona personalità, lo spagnolo sa farsi rispettare fisicamente ed è dotato di buona tecnica che gli permette di essere utile anche in fase di possesso, oltre a quella difensiva dove mantiene con continuità la sua posizione garantendo alla retroguardia uno schermo che spesso è mancato l’anno scorso. Dopo la trafila nelle giovanili dell'Espanyol, è stato ceduto in prestito prima al Luganés, poi all''Huesca. In entrambe le occasioni collezionando più di trenta presenze condite da qualche gol : 4 nella prima stagione, 3 nella seconda. Lo scorso anno il rientro alla base, con il ruolo di centrocampista centrale titolare affidatogli dal suo allenatore Sergio Gonzalez. 34 presenze in maglia biancoceleste, con 2 gol, entrambi di testa.

Lopez ovviamente non sarà un nome che farà sognare i tifosi, ma è un giovane con tanta voglia di emergere e mettersi in mostra. L'ennesima scelta di Rafa Benitez, che finora non ha sbagliato un colpo. Si spera anche in questo caso.