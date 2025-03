Daily Mirror, Lucas Leiva - Napoli: ci siamo

Tanti nomi, tanti se, tanti ma e tanti forse. Eppure questa sembra la volta buona. Il Daily Mirror ne è sicuro. Lucas Leiva sarà presto un calciatore del Napoli. Sono stati definiti i dettagli dell'affare. 1,8 mln per un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

A rafforzare l'idea che questa non sia una delle tante voci di mercato, ma un trattativa concreta, c'è il fatto che nel big match di ieri con il Manchester City, il Liverpool abbia lasciato Leiva addirittura in tribuna, col fine di evitare infortuni che avrebbero potuto far saltare la trattativa.

Il brasiliano sembra dunque essere il nome concreto per il centrocampo azzurro. Leiva troverà Benitez, allenatore con il quale ha vissuto grandi momenti al Liverpool e per il quale ha sempre speso ottime parole.

LE ALTERNATIVE - Se dall' Inghilterra danno per conclusa la trattativa Leiva, a Napoli, continuano a circolare le altre voci . Spuntano nomi nuovi: David Lopez ed Iturraspe. Il primo dell' Espanyol, piace a Benitez, ma ha un profilo sicuramente più basso rispetto ai tanti nomi fatti fin ora. Il secondo invece, è uno dei centrocampisti del Athletic Bilbao che sarà in campo domani al San Memes. In caso di passaggio del turno da parte degli azzurri, potrebbe diventare un obiettivo vero. Resta aperta inoltre, la pista Sandro. Il brasiliano, cosi come Leiva, è rimasto seduto in tribuna nella vittoria degli Spurs contro il QPR per 4 a 0.