Napoli, caos Insigne

Certo è che se il buongiorno si vede dal mattino, Lorenzo Insigne, non poteva svegliarsi peggio.

Dimaro. Il disordine con l'ambiente Napoli inzia dal ritiro e piu precisamente, dal 25 luglio, giorno della presentazione in piazza della squadra. Insigne viene invitato dal direttore della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo, a salutare in napoletano i tifosi presenti in piazza. Lorenzo, però, si rifiuta e iniziano i primi fischi. La motivazione ufficiale per il rifiuto, sarebbe stata il rispetto per la tragedia Ciro Esposito, cosa che ovviamente sarebbe stata giustissima, tranne per il fatto che Insigne era li a scherzare con Maggio e Behrami subito dopo il rifiuto.

San Paolo, Odi et amo. Non si tratta del classico di Catullo, ma del rapporto di Insigne con i tifosi del San Paolo. Amore, come quello striscione a Castelvolturno " Forza Insigne, noi crediamo in te : Conquistiamo la Champions ". Odio, come quei fischi che piovono, purtroppo molto spesso, dalle curve del San Paolo. Amore, per quella punizione al Borussia Dortmund, che ha fatto sognare Napoli. Odio, come quel gol sbagliato lo scorso martedì, nel brutto pareggio col Bilbao. Amore, come i gol nella finale della Coppa Italia. Odio, come i fischi contro l'Atalanta nello scorso campionato.

Twitter. Anche sui social continua quella situazione di Caos che da inizio stagione accompagna il rapporto Insigne-Napoli. Questa volta però, è la moglie. " Non lo meritate ! " . Un cinguettio che arriva nel momento peggiore possibile, quando tutta Napoli ha bisogno di remare nella stessa situazione per compiere l'impresa al San Memes.

Mercato o fantamercato. L'instabilità, di questi periodi, non fa affatto bene. Siamo in tempo di calciomercato ed ogni più piccolo segnale può essere interpretato male. Dallo scorso martedi, infatti, Insigne è divenuto oggetto dei desideri di Inter e Juventus. In particolare, con la prima, dove trovrebbe Mazzarri ( con il quale non c'è mai stato un rapporto ottimo ), potrebbe essere valida l'ipotesi di uno scambio con Guarin. Ma questo più che altro è Fantamercato.

Benitez. Sarà per il suo aspetto da bonaccione, sarà per la sua infinta conoscenza di calcio,ma l'uomo che più di tutti può risolvere questa situazione è Rafa Benitez. Come ? Schierando ancora Insigne. E' questo uno dei ballottaggi per l'undici che scenderà in campo domani al San Memes. Mertens, che ha brillato al San Paolo, o Insigne, che ha tanta voglia di ribalta. Quel che è certo è che Benitez crede comunque nel giocatore. Gli ha dato fiducia un anno intero, ottenendo nonostante tutto, ottimi risultati, starà a Lorenzo, adesso, maturare e mettere in campo tutto il suo cristallino talento, lasciandosi alle spalle tutto ciò che con il calcio non ha nulla a che fare.