De Guzman : "A Napoli per Scudetto e Champions"

Si è presentato oggi alla stampa Jonathan De Guzman.

Il Neo-centrocampista azzurro, che non potrà essere in campo mercoledi nel crocevia stagionale del San Memes, sottolinea il dispiacere per non poter dare il proprio contributo alla causa, ma è fiducioso del tasso tecnico napoletano. " Sono dispiaciuto di non poter essere in campo, ma ci sono tanti calciatori bravi. Speriamo di fare un buon risultato".

Il ruolo. Napoli ha individuato in De Guzman il mediano che dovrebbe prendere il posto nella rosa di Behrami, ma paradossalmente l'olandese si definisce trequartista, anche se disposto a giocare in qualsiasi posizione del campo Benitez desideri. "La mia posizione è quella di trequartista, ma al momento sto considerando altre situazioni con Benitez. Valutiamo molte possibilità, potrei giocare come mediano. Quel ruolo mi interessa, ma sarà Rafa a decidere".

Benitez. Un'icona del calcio come Benitez infulenza molto le scelte di mercato dei nuovi acquisti. "E' un grande allenatore a livello mondiale, ha allenato grandi club e ovviamente il Napoli non è da meno. Certamente la sua presenza ha influito sulla mia decisione, sa scegliere bene come giocare. Con lui posso imparare tanto".

Gli Obiettivi. Chi viene a Napoli, viene per vincere. De Guzman lo sa. "Puntiamo a fare bene in tutte le competizioni, fa gola giocare in Champions. Il Napoli può arrivare in vetta alla classifica, vorrei dare il mio contributo. Spero di fare parte a lungo di questa squadra".

Perchè l'Italia. Ormai la Serie A ha non è più un campionato di primissimo livello, ma per il centrocampista olandese ha prevalso la voglia di provare palcoscenici diversi e di indossare una maglia di un top club, come quello azzurro. "Napoli è una grande piazza con una grande storia, qui c'è la possibilità di giocare la Champions e spero di riuscirci. Il calcio italiano mi affascinava, il Napoli è al top negli ultimi anni. Ho giocato in Olanda, Spagna e Inghilterra, volevo una nuova esperienza".

E poi.. la Juve. Arriva puntuale, come ad ogni conferenza, la domanda verso la storica rivale bianconera. A De Guzman, è stato addirittura chiesto se preferisse un gol alla Juventus o alzare un trofeo. "Lo scudetto è importante, da quando sono arrivato ho sentito parlare molto della rivalità con i bianconeri. Ora pensiamo ad andare avanti in Champions".

Andare avanti in Champions, significa passare al San Memes, una bolgia che l'olandese conosce bene. "E' uno stadio molto caldo, è difficile giocare lì. I fan sono calorosi, daranno affetto alla loro squadra. Ma il Napoli può fare bene, siamo fiduciosi".

Napoli, il San Paolo ed i Napoletani. Arrivano poi, le parole d'elogio al clima che c'è sul campo del San Paolo ad ogni appuntamento casalingo degli azzurri. "La passione dei tifosi mi ha colpito molto. Giocando con questi tifosi è un piacere. Per me è un onore essere del Napoli, sono emozionato".