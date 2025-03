Europa League: Cerci non convocato, cessione vicina

Dal tweet all'incontro. Il futuro di Alessio Cerci è sempre più lontano da Torino. Prima l'inconveniente "social", con il messaggio, poi cancellato, di addio al Torino e la scelta di accasarsi a Madrid, sponda Atletico. Respinta la paternità del gesto, ecco il fronte Milan. Cairo e Galliani hanno parlato a lungo, cercando un'intesa. Il Torino chiede soldi, tanti. Il Milan non sembra disposto a superare la soglia dei 13/15 milioni. La sensazione è che l'inserimento di alcuni giovani possa sbloccare l'affare.

A confermare la trattativa, la scelta di Ventura di non convocare il calciatore in vista del match di Europa League in programma nella giornata di domani a Spalato. Il Torino, senza Immobile, approdato a Dortmund, rinuncia anche a Cerci, affidandosi al duo Quagliarella - Barreto.

Milan quindi in vantaggio, ma attenzione al ritorno dei colchoneros e alla pista Monaco. Il disastroso inizio di stagione potrebbe convincere il russo Ryboblev a rimettere mano al portafoglio.

Questi i convocati di Ventura:

Portieri: Gillet, Padelli. Difensori: Bovo, Darmian, Gaston Silva, Glik, Jansson, Maksimovic, Molinaro, Moretti, Vesovic. Centrocampisti: Benassi, El Kaddouri, Nocerino, Vives. Attaccanti: Barreto, Larrondo, Martinez, Quagliarella