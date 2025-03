Napoli: Fellaini infortunato, continua l'immobilismo sul mercato

Altra tegola in casa Napoli dopo il pareggio casalingo di ieri sera per 1-1 contro l'Athletic Bilbao. Marouane Fellaini è stato immortalato da un Tabloid Britannico con un particolare tutore al piede sinistro. Sembra quindi destinato a saltare l'acquisto del centrocampista belga, al centro di un trattativa tra Manchester United e Napoli da ben 3 settimane. Intanto la dirigenza Partenopea, una volta appresa la notizia, ha contattato i Red Devils per sapere le reali condizioni di Fellaini. Ci saranno ulteriori aggiornamenti in giornata.

Continua quindi l'immobilismo sul mercato della società guidata dal Presidente De Laurentiis. Non si erano mai riscontrati tanti malumori in casa Napoli. Costringere un tecnico della levatura di Rafa Benitez a giocarsi la qualificazione alla Champions League con giocatori come Britos, Maggio e Gargano, è stato davvero un colpo basso da parte della società. Sembra proprio di rivivere la stessa situazione vissuta dal tecnico spagnolo all'Inter di Moratti 4 anni fa, un deja vu insomma.

Intanto sempre dall'Inghilterra giungono voci di un interessamento per Nastasic. Vista l'ingente cifra chiesta dal club di Pellegrini (circa 15 milioni di €uro), difficile che il Napoli possa portare a termine la trattativa per l'ex difensore centrale della Fiorentina.