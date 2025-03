La Samp sfoltisce: Piovaccari in prestito all'Eibar

La Liga avrà un nuovo giocatore italiano: Federico Piovaccari - dopo che stamane ha svolto le visite mediche - è ufficialmente un giocatore dell'Eibar. La Sampdoria ha ufficializzato l'operazione conclusasi sulla base del prestito. Prosegue ancora all'estero la carriera dell'attaccante, che la scorsa stagione ha giocato nel campionato romeno con la maglia della Steaua Bucarest collezioando 25 presenze e 10 gol in campionato e la soddisfazione del debutto in Champions League.

Piovaccari non ha mai legato fino in fondo con la Samp. Arrivato a Genova nell'estate 2011 - quando i blucerchiati sono appena retrocessi in Serie B - il giocatore ha deluso le attese, dopo che la stagione precedente aveva segnato 23 reti con la maglia del Cittadella. Solo 2 reti in 17 presenze in blucerchiato. Già a gennaio 2012 viene ceduto in prestito al Brescia. Mentre nell'annata successiva gioca con Novara e Grosseto, senza mai convincere. Qualche piccolo segnale di risveglio con i maremmani ma nulla di più.

Ora il "Pifferaio magico" - soprannome che gli è valso a seguito di un'esultanza in cui mima il gesto di suonare il flauto dopo la prima rete segnata con la Steaua contro il Vardar nel turno preliminare di Champions League - dopo la positiva ultima stagione, cerca conferma all'Eibar.