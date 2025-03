Sampdoria: per la difesa Stendardo e Babic

Fermento in casa Samp. Chiuso il capitolo portieri, con l'arrivo di Viviano e la partenza, a breve, di Romero, la società blucerchiata ha virato energie e attenzioni sul reparto arretrato. L'addio di Mustafi, approdato al Valencia, ha aperto una falla nella retroguardia di Mihajlovic. Da tempo la società di Ferrero sonda il mercato dei centrali d'esperienza, fino ad ora senza esito.

Anche la trattativa per Hugo Campagnaro, sembra ormai tramontata. Il centrale argentino punta a restare in nerazzurro e la richiesta d'ingaggio posta alla Samp è parsa fuori portata. Il nome nuovo è quello di Guglielmo Stendardo. Il difensore, di proprietà dell'Atalanta, potrebbe approdare in Liguria in prestito, quindi senza esborso economico, arricchendo una batteria che ad oggi vede al vertice la coppia formata da Gastaldello e Fornasier.

Presente, ma anche futuro. Sempre per la difesa, la Samp ha bloccato il giovane centrale del Vojvodina Novi Sad Babic. Diciotto anni, fisico possente, serbo, proprio come Mihajlovic, già nel giro dell'Under 19.

In uscita, oltre al citato Romero, fari su Obiang. Il Napoli monitora da tempo il giocatore, ma anche l'ambizioso Sassuolo, qualora sfumasse Kucka, potrebbe gettarsi sul mediano.