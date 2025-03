Napoli - de Guzman: è quasi fatta!

Sembrava la solita telenovela estiva, quella nata la settimana scorsa tra il Napoli e de Guzman. Invece a sorpresa il 26 enne centrocampista olandese sembra vicinissimo a vestire la maglia Azzurra. E' stata decisiva la volontà di de Guzman di giocare la Champions e di vestire una maglia più prestigiosa rispetto a quella dello Swansea, con la quale ha giocato le ultime due stagioni.

Andiamo con ordine. Nella settimana scorsa, quando i nomi caldi erano sempre quelli di Fellaini( trattativa ancora aperta con lo United), Sandro e Lucas Leiva, ancora non si parlava di de Guzman. Il mediano, reduce da un'ottimo Mondiale con la maglia dell'Olanda, è entrato prepotentemente nelle grazie di Benitez, soprattutto dopo le difficoltà incontrate nelle altre trattative. L'allenatore spagnolo, desideroso di rinforzare la linea mediana della sua squadra, ha chiesto al presidente De Laurentiis uno sforzo reale. Sono partiti subito i contatti con il Villarreal, squadra che detiene il cartellino del mediano olandese. Una volta saputo dell'interessamento del Napoli, de Guzman ha rifiutato fermamente le continue avances di Redknapp e del QPR, facendo sapere al Villarreal che avrebbe accettato soltato il Napoli. E così è stato. Le distanze economiche tra gli spagnoli ed i partenopei sono state colmate; trattativa chiusa per una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di €. In giornata verrà stabilita la data delle visite mediche, che molto probabilmente si terranno mercoledì.

Benitez aspetta de Guzman a braccia aperte, ma intanto occhi puntati soltanto al preliminare di Champions League. Quel preliminare che sarà il crocevia della stagione azzurra; quel preliminare che potrebbe finalmente sbloccare il mercato del Napoli e far sognare i tifosi Partenopei.

