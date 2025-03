Napoli: Fernandez non si allena, Swansea vicino

E' agli sgoccioli la storia d'amore tra Fernandez ed il Napoli. Il difensore argentino, reduce dal secondo posto al Mondiale brasiliano, non si è allenato oggi con i compagni a Castelvolturno; una scelta, sua e della società, per evitare eventuali infortuni, senza correre inutili rischi, visto l'accordo raggiunto con la società gallese. Ad ulteriore conferma, il fatto che Fernandez non è stato inserito nella lista Uefa per il premilinare di Champions League. Come si dice in gergo investigativo, due indizi fanno una prova.

Il Napoli non è riuscito a dire di no all'offerta dello Swansea; 10 milioni di € sono una cifra irrinunciabile, soprattutto dopo aver scoperto in Koulibaly il giusto sostituto. I soldi incassati dalla cessione di Fernandez verrano investiti, con molte probabilità, sul centrocampista che tanto ha rischiesto Benitez.

Oltre ai soliti nomi( Lucas Leiva e Fellaini), iniziano a girare nupove voci di mercato; si fa interessante la pista Obiang, per il quale la Sampdoria chiede 7 milioni di €, o una cifra inferiore con uno scambio con Britos. Altro nome nuovo è quello di Jonathan de Guzman. Il mediano olandese, dopo una stagione in prestito allo Swansea, è tornato al Villarreal, che sembra intenzionato a cedere il giocatore. La valutazione di de Guzman si aggira introno agli 8 milioni di €, staremo a vedere chi la spunterà.