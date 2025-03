Viviano - Samp: ora è ufficiale

Emiliano Viviano ricomincia da Genova. Dopo le ultime due annate negative tra Fiorentina - squadra di cui è da sempre un grandissimo tifoso ma con la quale ha disputato un campionato piuttosto deludente collezionando numerosi errori - e Arsenal - dove la scorsa stagione ha fatto il terzo portiere senza mai scendere in campo - per il giocatore nativo di Fiesole è l'occasione del riscatto.

Da settimane la trattativa con il Palermo era data per conclusa, ma tardava ad arrivare l'ufficilità. Il portiere classe 1985 - che conta anche 6 presenze con la Nazionale maggiore - ha scelto la maglia numero 2 e alle 12 di domani verrà presentato in conferenza stampa presso il centro sportivo "Gloriano Mugnaini". Viviano in carriera ha difeso anche le porte di Cesena - con il quale ha esordito tra i professionisti l'11 settembre 2004 in Cesena-Triestina - Brescia, Bologna, Inter, Genoa e Palermo.

Dal proprio profilo Twitter il giocatore ha espresso tutto l'entusiasmo: "Felice ed emozionato per questa nuova avventura... non vedo l'ora di essere nella bolgia del Ferraris". E noi tutti ci auguriamo che Viviano possa disputare una stagione da protagonista.