Napoli, la lista Uefa: fuori Fernandez, Pandev e Vargas

Nel post-partita il Napoli ha consegnato la Lista Uefa, che contiene i calciatori che potranno essere utilizzati nella doppia sfida contro l'Athletic Bilbao nel preliminare di Champions League. Esclusi Goran Pandev, Edu Vargas e Federico Fernandez. Esclusioni che fanno pensare ad una cessione a breve. Fernandez è prossimo sposo dello Swansea, per 10 milioni. Per quanto riguarda Vargas le richieste dalla Spagna, del Valencia, e dalla Russia, non mancano. Su Pandev, invece, ci sono alcune squadre italiane. Si era parlato del Milan, della Fiorentina e di un interesse del Torino. Anche all'estero però, sono molti gli estimatori del macedone. Nessun nome nuovo in lista quindi, soprattutto a centrocampo, il reparto che alla vigilia doveva essere rinforzato maggiormente.

Questo l’elenco nel dettaglio:

Portieri - Rafael, Andujar.

Difensori - Zuniga, Henrique, Albiol, Mesto, Koulibaly, Ghoulam, Britos, Maggio.

Centrocampisti - Jorginho, Inler, Dzemaili, Gargano, Radosevic, Hamsik.

Attaccanti - Callejon, Mertens, Insigne, Michu, Duvan, Higuain.