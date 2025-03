Napoli: Fernandez ad un passo dallo Swansea

Sembra ormai destinato a cambiare maglia Federico Fernandez. Il difensore vice-campione del Mondo ha ormai la valigia pronta, biglietto di sola andata direzione Galles. C'è lo Swansea e la Premier League ad aspettare "el Flaco". Per il Napoli 10 milioni di Euro, una di quelle offerte alle quali è impossibile dire di no, soprattutto se realizzi una plusvalenza di tutto rispetto. Finisce quindi, dopo 3 stagioni e 44 presenze, l'avventura in azzurro per Federico Fernandez, che allo Swansea percepirà più del doppio dell'attuale stipendio. Ad ulteriore conferma della cessione, arrivano le prime indiscrezioni sulla lista Uefa per i preliminari di Champions League, alla quale Fernandez non verrà iscritto.

Intanto si alternano tantissime voci sull'eventuale sostituto per la difesa. Insistenti sono le voci che vogliono i Partenopei su Daniel Agger, in uscita dal Liverpool, e su Kostas Manolas, giovane difensore Greco, rilevazione degli scorsi Mondiali, sul quale si erano fatti avanti anche Roma e Juventus. Benitez stravede per entrambi, ma probabilmente non arriverà nessun difensore prima della fine dei preliminari. Infatti sembra che la società voglia destinare l'introito della cessione di Fernandez, per l'immediato acquisto di un centrocampista, e colmare quindi quel vuoto lasciato da Valon Behrami. Sempre in standby la trattativa per Fellaini( sarebbe sconsiderato prendere in prestito un giocatore per 4/5 milioni di €), torna in auge il nome di Lucas Leiva, che ha espresso il desiderio di tornare a giocare per il suo vecchio allenatore.