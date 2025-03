Sampdoria, si sceglie tra Campagnaro e Romagnoli

Continua l'assidua ricerca di un difensore centrale in casa Sampdoria. Nella giornata di ieri il club blucerchiato ha staccato, in un derby tutto ligure, il Genoa nella corsa a Hugo Campagnaro, in uscita dall'Inter. L'esperto argentino, cavallo di ritorno in blucerchiato, garantirebbe esperienza e qualità. Un centrale di sicuro affidamento, visti i mancati arrivi di Samuel e Yepes.

L'alternativa delle ultime ore è stuzzicante. Profilo opposto a quello di Campagnaro. Giovane, elegante, di sicuro avvenire. Alessio Romagnoli, puntello dell'Under di Di Biagio, è finito nel mirino di Mihajlovic. La classe non difetta al ragazzo, in cerca di una piazza in grado di garantirgli minuti e continuità. A Roma, chiuso da Benatia, Castan e Astori, difficile possa trovare con regolarità il campo.

In attesa di risolvere il rebus difesa, la Samp continua a spingere per chiudere l'affare Viviano. Tutto fatto con il portiere, manca però la firma a sancire il definitivo approdo alla corte di Ferrero.