De Laurentiis promette: "Non solo Fellaini!"

A Ginevra, il Napoli passa sul Barcellona. 1 a 0 il risultato, rete di Dzemaili e papera di bravo.

La vittoria di prestigio fa contenti tutti. Presidente ed Allenatore. De Laurentiis e Benitez stanno assistendo alla creazione del nuovo Napoli, fatto di maggiore equilibrio e maggior solidità difensiva.

Certo è che il calcio d'estate, è pur sempre calcio d'estate. Ma le amichevoli servono a questo. Servono a creare intesa tra i nuovi e i vecchi, e a testare la squadra in vista delle gare ufficiali. E nonostante la vittoria ed una prestazione solida, si evince il bisogno di qualche nuvo innesto.

Ma questa volta la sorpresa arriva da De Laurentiis. "Seguiamo sei centrocampisti, inoltre non è detto che arrivi soltanto un giocatore alla corte di Benitez perché potrebbe esserci anche qualcuno in uscita. L'importante è che ci sia la voglia di giocare nel Napoli da parte di coloro che ci interessano perché il buon esito delle trattative dipende da tanti fattori e non possiamo costringere nessuno".

Tra i sei centrocampisti citati dal patron azzuro, sicuramente quello più vicino è Marouane Fellaini. Il belga è in cima alla lista dei desideri di Benitez, e De Laurentiis sottolinea quanto le scelte dello spagnolo siano sempre state azzeccate. "Rafa non ha mai sbagliato un colpo. Lo si è visto anche con Koulibaly, che rappresenta un'altra sua intuizione, anche se il ragazzo non va caricato di eccessive pressioni".

Certo è che il tempo stringe. Il Napoli per inserire in lista champions i nuovi acquisti, avrebbe tempo fino al giorno dell'amichevole col PSG, l'11 d'agosto.

Del campo, e di quel che è successo con il Barcellona, parla Benitez. "Vincere con il Barcellona è sempre un bel risultato, i ragazzi meritano tutti i complimenti. Abbiamo fatto molto bene sia in fase offensiva che difensiva, e questa è una bella risposta dopo questa prima fase di lavoro. Ho avuto segnali importanti in ogni senso, questo significa che stiamo lavorando bene e che dobbiamo proseguire così. Dobbiamo gestire al meglio questo gruppo e poi se possibile migliorarlo. La squadra ha tenuto bene il campo di fronte ad un Barcellona che gioca un calcio collaudato da ormai dieci anni. Il che significa che abbiamo avuto un rendimento di alto livello".