Mustafi a un passo dal Valencia

Un Campione del Mondo pronto a salutare la Serie A. Mustafi è vicinissimo al Valencia, dopo la chiacchierata avvenuta nella giornata di ieri tra il d.s Osti e Roberto Ayala. Accordo sulla base di 8 milioni più bonus. La cifra potrebbe aggirarsi in totale attorno ai 10 milioni.

Il calciatore, protagonista in Brasile con la Germania, in campo dal primo minuto con l'Algeria, in sostituzione dell'acciaccato Hummels, lascia quindi Genova. Nella massima serie italiana, in cui era approdato nel gennaio 2012, 50 presenze e un gol.

Per sostituirlo la Samp pensa a Manfredini e Silvestre.