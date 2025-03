Prove di Champions: il Napoli supera il Barca  1-0

Doveva essere soltanto un'amichevole estiva quella tra Napoli e Barcellona, ma per almeno 60 minuti è stata partita vera. Ottima prova dei ragazzi di mister Benitez che sono riusciti ad avere la meglio di un Barcellona privo di Neymar e Messi. E' stata una partita molto equlibrata quella giocata allo stadio di Ginevra, con gli azzurri che hanno messo nelle gambe altri 90 minuti in vista del preliminare del prossimo 19 agosto. A decidere la partita è stata una rete di Blerim Dzemaili, con la complicità del neo-portiere azulgrana Bravo. Da sengalare l'ottima prova di Koulibaly, che ancora una volta ha dimostrato tutto il suo talento, sia in fase difensiva che in fase di impostazione.

LA PARTITA

Benitez schiera il classico 4-2-3-1 con Rafael tra i pali, Maggio, Albiol, Koulibaly e Britos a comporre la linea difensiva, Gargano e Jorginho in mediana; a supporto di Zapata, punto di riferimento in attacco, Callejon, Hamisk ed Insigne. Luis Enrique, privo di molti giocatori chiave, si affida alla classe di Iniesta e Rakitic, e alla velocità di Pedro.

Il match inizia con il Barca che prova a fare il suo solito gioco, mentre il Napoli si schiera ordinatamente dietro la linea del pallone. Gli azulgrana fanno la partita, ma sono gli azzurri a rendersi pericolosi, prima con Insigne e poi con Hamsik. Nella prima occasione il folletto napoletano cicca incredibilmente il pallone tutto solo davanti a Bravo; nella seconda, è l'estremo difensore del Barca a negare la gioia del goal al capitano del Napoli con una parata miracolosa. Al 32° minuto è il Barca a rendersi pericoloso con Munir, che viene chiuso da un'uscita perfetta di Rafael. La prima frazione si chiude con un'occasione per parte, con i portieri bravi a difendere le proprie porte. Primo tempo dai due volti, ad una prima parte intenssa, ha seguito un quarto d'ora giocato a ritmi blandi.

Ad inizio ripresa Benitez da spazio a Michu, Ghoulam e Mesto per Zapata, Maggio e Britos; per Luis Enrique nessun cambio. Cala vistosamente il ritmo della partita, con il Barcellona che si rende pericoloso in un paio di occasioni, senza però impensierire Rafael. Tra il 60° ed il 70° inizia la giostra dei cambi, con Luis Enrique che cambia tutti gli uomini in campo, schierando praticamente il Barcellona B; Benitez manda in campo Inler, Mertens, Zuniga, Vargas, e Dzemaili. Ed è proprio il centrocampista elvetico a decidere la partita con un tiro dai 30 metri, con la complicità di Bravo, che compie un intervento degno della rubirca "Vai col liscio". Il Barca prova la rimonta, ma Rafael sbarra la strada ai ragazzi della cantera Azulgrana.

Finisce dunque 1-0 per il Napoli l'amichevole di Ginevra. Ottimo test per Benitez in vista del preliminare di Champions League. La squadra partenopea si è comportata molto bene, concedendo pochissimo al Barcellona, e rendendosi pericolosa i parecchuie circostanze. L'unico grattacapo del tecnico spagnolo resta il mercato. Bisogna far presto per prendere il mediano da lui richiesto, soprattutto perchè l'11 agosto bisogna persentare la lista per i preliminari.