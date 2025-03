Napoli: si avvicina Fellaini?

Sembra arrivata alla svolta la trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Marouane Fellaini, soprattutto dopo le parole pronunciate ieri da Louis Van Gaal. Il tecnico dei Red Devils è stato chiaro: "martedì torneremo a Manchester e ci occuperemo finalmente del mercato. Guarderò negli occhi tutti i giocatori e gli dirò se faranno parte o meno del mio progetto". Come sempre l'ex Ct della nazionale Olandese ha mostrato tutto il suo carattere e non ha usato mezzi termini. Con molte probabilità Fellaini, insieme a Zaha, Hernandez e Ashley Young, sarà uno dei giocatori che non faranno parte del suo progetto, e lasceranno quindi lo United.

In Inghilterra si vocifera quindi di un netto avanzamento nella trattativa per il centrocampista Belga, che, potrebbe arrivare a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo più difficile da superare è l'ingaggio davvero elevato di Fellaini. L'ex giocatore dell' Everton percepisce uno stipendo di circa 100'000 £ settimanali( circa 120'000 €), per uno stipendio annuale che supera i 5 milioni di €.

I Red Devils pur di non ritrovarsi in casa un giocatore scontento, sarebbero disposti a dividere equamente la spesa dell'ingaggio, anche perchè, se Fellaini dovesse disputare un'altra annata negativa tra le fila dello United, il suo cartellino subirebbe un'ulteriore svalutazione( il giocatore era stato acquistato per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di €). Sarebbe in ogni caso un gran colpo per la squadra azzurra, che inserirebbe un giocatore di tutto spessore, tra le sue fila, e darebbe a Benitez l'opportunità di variare anche il suo sistema di gioco.