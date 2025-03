Cagliari, preso Farias

Prende sempre più forma il nuovo Cagliari di Zeman. Nella giornata di oggi è stato definito l'arrivo di Farias. Operazione conclusa sulla base del presito oneroso con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. L'attaccante classe '90 è un pallino del boemo, che lo aveva già allenato al Foggia nella seconda parte della stagione 2010/2011 e che nel gennaio 2012 - quando il giocatore vestiva la maglia del Padova - lo voleva con sè alla Roma.

Per Farias - in ombra durante quest'ulima stagione al Sassuolo - quella cagliaritana rappresenta un'ottima occasione di riscatto. Per quanto riguarda invece il merato in uscita, da registrare l'ufficializzazione della cessione del centrale difensivo classe '95 Dario Del Fabro, che va in prestito secco al Pescara nella trattattiva che ha portato in Sardegna Marco Capuano.

Proprio Capuano ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossoblu: "Vado a Cagliari in prestito e spero che alla fine del campionato la società eserciti l'opzione. La città, gli affetti e il calore dei pescaresi mi mancheranno, ma il richiamo della A è troppo forte. E' un momento decisivo della mia carriera. La A è il sogno di qualsiasi calciatore. La ritrovo dopo la delusione del campionato 2012/2013: è stata dura assorbire quella retrocessione. Purtroppo la A non perdona, il livello è molto più alto di quello della B". Il difensore centrale classe '91 ritrova il suo "maestro" Zeman: "Prima giocavo sulla fascia, ma Zeman insistette per schierarmi al centro. Da terzino debuttai con Di Francesco, un altro tecnico che mi ha insegnato tanto. Ora Zeman mi ha voluto di nuovo con sè: sono un suo pupillo e darò il massimo per non deluderlo". Infine un augurio ai tifosi del Pescara: "Spero che abbiano pazienza. So che non sarà facile dopo due stagioni deludenti, ma se all'inizio ci saranno difficoltà non bisogna contestare. Ci sono tanti ragazzi che hanno bisogno del calore del pubblico". Chiare e precise le parole dell'ex giocatore del Pescara. In bocca al lupo, caro Marco.