Benitez: " Il mio Napoli è pronto per i preliminari "

Dopo l'amichevole dedicata a Ciro Esposito, contro il Paok di Salonicco, Benitez è parso favorevolmente colpito dalla prestazione degli azzurri.

Nella conferenza stampa post-gara, lo spagnolo ha infatti ribadito che il Napoli è sulla strada giusta. "Abbiamo giocato bene, poi è mancata la continuità durante la gara ma dipende anche dalla condizione fisica. Sono contento, abbiamo visto tante cose positive. Michu che è un giocatore diverso, Koulibaly ma anche Vargas".

La strada è giusta ed i giorni che mancano al fondamentale preliminare di champions, sono sempre meno, perciò Benitez ha voluto sottolineare nuovamente che la squadra su cui deve contare è quella che ha al momento a disposizione, senza congetture o ipotesi su nuovi presunti acquisti, che, però, stentano ad arrivare. "Devo avere fiducia in questa squadra. Se prendiamo un giocatore e si fa male dopo che facciamo, dobbiamo preparare anche i giocatori che abbiamo qui. Io sono convinto che con questa rosa saremo pronti al preliminare. Se arriva qualcuno e si adatta è meglio...".

Sembra chiaro che però, non tutta la rosa a disposizione dello spagnolo può essere presa in considerazione. Gargano, ad esempio, è stato constantemente bersagliato dai fischi delle curve, ma nonostante tutto Don Rafè si schiera a suo favore : "Dalla prima parte s'è visto il suo impegno, sono soddisfatto per lui così come per tutti quelli arrivati dal mondiale. Tutti quelli che ci sono possono restare perchè sono nostri".

Gargano si, ma anche Vargas. Il mister X delle ultime stagioni, oggi ha ricalcato il terreno del San Paolo. Luci e Ombre. "Gli piace inserirsi, ha le qualità per farlo. Lo fanno anche gli altri esterni, noi dobbiamo aiutarlo anche grazie ai terzini. E' un giocatore di qualità, chi ha disputato il Mondiale lavora con noi solo da una settimana e devono ancora trovare la forma miglior".

L'ennesimo punto interrogativo invece, ruota intorno ai reduci mondiali Zuniga ed Higuain. Per il colombiano Benitez è chiaro : "Continuerà il suo lavoro, speriamo di vederlo subito in campo con i compagni. " Cosi come è chiarissimo sulla situazione Pipita. "Abbiamo parlato già con lui, sta bene ed ora tornerà ad allenarsi con la squadra per essere al meglio".

La note lieta della serata è sicuramente la splendida prestazione di Koulibaly ed il puntuale Benitez non esita a sottolinearla, lodando il lavoro svolto da Bigon ed il suo staff. "Se facciamo buoni acquisti è perché Bigon col suo staff lavorano bene. E' un giocatore con caratteristiche che noi cercavamo".

Koulibaly, Callejon e.. Marek Hamisk. Ecco i protagonisti indiscussi nella notte del San Paolo. Hamsik sembra essersi ritrovato e Don Rafè lo sa. "In queste tre gare abbiamo visto un Hamsik più vicino a quello vero. Sta dimostrando le sue qualità, lo vedo molto concentrato e responsabilizzato".

Di mercato non si parla. Tanti i nomi, ma per ora solo fumo e niente arrosto. La risposta però arriva dal campo. Lì dove il gioco comincia a farsi vedere. Le manovre offensive sembrano incalanarsi nella giusta direzione. Callejon e Hamsik sono già pronti. In più manca il Pipita, cosi come mancano le migliori condizioni di Insigne, Mertens e Michu. In difesa invece la piacevole scoperta Koulibaly ha sorpreso tutti. Il preliminare si avvicina, ed il buco in mediana sarebbe il nodo più urgente da sciogliere, ma per adesso, come dice Benitez, il Napoli è questo e le partite si preparano con questa rosa. Occhi puntati sulle prossime due amichevoli, che dire di lusso, non rende l'idea. 6 Agosto, Ginevra, Barcellona - Napoli e 11 Agosto, di nuovo al San Paolo, ci sarà il PSG di Lavezzi e Cavani. Che lo spettacolo abbia inzio.