Sempre Callejon, il Napoli supera anche il Paok

Prima apparizione stagionale del Napoli davanti ai propri tifosi. Benitez schiera dal primo minuto Gargano Vargas e Britos. Tre giocatori sotto osservazione dall'allenatore spagnolo che ne valuterà le prestazioni per poi deciderne il futuro. Rafael in porta, Britos a sinistra con Mesto, Albiol e Koulibaly, Gargano e Jorginho in mediana, Zapata in avanti supportato da Callejon Hamsik e Vargas gli undici scelti per iniziare il match. Prima della partita, giro d'onore del presidente De Laurentiis con la mamma di Ciro esposito, Antonella Leardi. La partita è stata dedicata alla memoria del tifoso azzurro, con l'incasso devoluto interamente ai progetti di riqualificazione delle scuole della zona di Scampia.

Parte forte il Napoli che vai in vantaggio dopo soltanto due giri di lancette con il solito Callejon. Ottimo spunto di Hamsik che recupera palla al limite dell'area greca e serve lo spagnolo smarcato sulla destra. Pallonetto perfetto per battere il portiere greco in uscita. Primo quarto d'ora in completo controllo del gioco e della gara, con il Napoli che gestisce bene il vantaggio acquisito con un buon possesso palla, impreziosito dalle giocate di Koulibaly in difesa (puntuale in entrata e preciso in appoggio) e di Hamsik in avanti, protagonista con un gran sinistro al 25'. Solo da calcio d'angolo qualche pericolo per la difesa partenopea che, però, libera puntualmente. Altra palla gol per gli azzurri al 35'. Hamsik, sempre nel vivo del gioco, pennella per il taglio di Callejon. Come in occasione del primo gol ci prova con la 'palombella'. Questa volta il portiere greco devia in angolo. Il primo tempo si chiude, ancora una volta, con una chiusura difensiva di Koulibaly. Il francese, migliore in campo nella prima frazione, viene accompagnato in ogni intervento dal calore del pubblico partenopeo che l'ha subito apprezzato. Il Napoli chiude un vantaggio un primo tempo a ritmi non molto elevati. Buone le prove di Hamsik e Callejon, già in forma. Eccellente Koulibaly che non ha pagato l'emozione dell'esordio al San Paolo.

Michu, Dzemaili, Inler, Ghoulam e Mertens le novità dell'inizio della ripresa. Prendono il posto di Jorginho, Zapata, Vargas, Britos e Callejon. Novità importante per Benitez che prova Hamsik largo sulla sinistra, con Dzemaili centralmente. Clamorosa occasione per Michu dopo 5 minuti. Un retropassaggio sbagliato lo favorisce, smarcandolo a tu per tu con il portiere, ma perde il tempo per la battuta a rete e viene anticipato. Il Napoli alza il pressing ed il baricentro, incrementando anche la velocità del palleggio e le occasioni da gol. Hamsik viene fermato in fuorigioco dopo un'ottima pressione di Inler, mentre Mertens fallisce il raddoppio dopo una bellissima azione corale iniziata da Albiol. Lo stesso difensore spagnolo va vicino al gol su calcio d'angolo, prima di lasciare spazio a Luperto. Prima occasione per il Paok. Ripartenza veloce dei greci, Atanasiadis solo davanti al portiere non trova il tempo per battere a rete e viene chiuso da Maggio. Dall'altra parte Pandev, solo anche lui, si libera bene di un uomo con una finta e col sinistro scheggia la traversa al 24'. Ci prova anche Mertens, su punizione, 4 minuti più tardi, ma il tiro finisce alto. Il Paok ci prova sul finire di gara con un'incursione di Martens centralmente, ma colombo respinge prontamente. Nel recupero arriva il raddoppio del Napoli. Punizione guadagnata da Pandev, Mertens serve Dzemaili al centro che al volo di piatto cerca la rete, servendo involontariamente Radosevic smarcato al centro. Facile appoggio in rete per il 2-0 finale.

Tre vittorie su tre per la squadra di Benitez che dopo aver affrontato FeralpiSalò e Kalloni, in quel di Dimaro, supera anche Il Paok Salonicco al San Paolo. Il migliore in camp, senza alcun dubbio, il nuovo acquisto, Kalidou Koulibaly. Il francese ha giocato una partita di spessore, confermando quanto di buono aveva fatto in ritiro e nelle precedenti amichevoli. Puntuale in chiusura, forte fisicamente e di testa e molto preciso palla al piede, si guadagna la standing ovation da parte dei non pochi tifosi che hanno affollato lo stadio di Fuorigrotta. Il Napoli sembra pronto, in attesa dei test ben più probanti dei prossimi dieci giorni, all'interno dei quali affronterà prima il Barcellona, poi il Paris Saint Germain. Partite che ci diranno se la squadra di Benitez è pronta per il preliminare di Champions.