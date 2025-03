Il Napoli sfida il Paok alla prima al San Paolo

Entra nel vivo la preparazione del Napoli in vista dei preliminari di Champions League che si terranno a metà mese. Proprio in vista dell'impegno più importante per il prosieguo della stagione Azzurra, sono state programmate tre amichevoli di "lusso", Paok Salonicco, Barcellona e Paris Saint Germain. Con il mercato che la fa da padrone in questo mese di agosto, la squadra di mister Benitez si presenterà questa sera ai proprio tifosi nella prima uscita allo Stadio San Paolo, e se la vedrà con i Greci del Paok Salonicco. Non sarà di certo una avversario del calibro dei Blaugrana e del PSG, ma sarà comunque una sfida importante per testare lo stato di forma dopo 3 settimane di preparazione. Nella serata che sarà dedicata a Ciro Esposito, si prevede un bagno di folla per il Napoli.

Lo stesso presidente Azzurro, Aurelio De Laurentiis, ci ha tenuto ad invitare il popolo napoletano a partecipare alla partita di stasera: " la partita con il Paok Salonicco sarà un'amichevole molto importante perchè il Napoli inviterà tutti i propri tifosi a partecipare ad una serata di sport e fratellanza per ricordare la figura di Ciro Esposito. L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza agli istituti che rientrano nel progetto "Fratellanza Italiana Calcio in nome di Ciro Esposito".

Nella giornata di ieri il Napoli ha svolto una doppia seduta di allenamento, e nel pomeriggio il tecnico Benitez ha diramato la lista dei convocati, comprensiva dei nuovi numeri di maglia: Rafael 1, Colombo 15, Rosati 83, Maggio 11, Mesto 16, Albiol 33, Koulibaly 26, Luperto 96, Britos 5, Zuniga 18,Ghoulam 31, Dzemaili 20, Inler 88, Jorginho 8, Radosevic 22, Gargano 77, Callejon 7, Mertens 14, Hamsik 17, Pandev 19, Michu 25, Duvan 91, Vargas 99.

Saltano subito agli occhi due cose: la mancanza di Insigne e la presenza di Blerim Dzemaili, dato in lista di sbarco e non presente neanche in panchina nella sfida contro il Kalloni. Visti precedenti dei giorni scorsi, sembrava stesse nascendo un caso Insigne, ma la società ha puntualizzato subito che la sua assenza è giustificata; il giovane talento di Frattamaggiore farà da testimone al matrimonio del fratello Antonio proprio questa sera. Si rivedranno invece in campo Dries Mertens e Juan Camilo Zuniga, entrambi reduci da un Mondiale davvero positivo, e tornati al servizio di Mister Benitez da appena 4 giorni. Non saranno della partita invece Higuain, Fernandez ed Henrique, che torneranno in gruppo nei prossimi giorni.

Conoscendo il presidente De Laurentiis, e visto l'88esimo compleanno del Napoli festeggiato ieri, non potrebbe mancare qualche sorpresa questa sera per i tifosi Azzurri.