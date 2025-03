Tanti auguri Napoli, regalati la Champions

Tanti auguri, Napoli. Era il primo agosto del 1926 quando nasceva il Napoli calcio. 88 anni di storia che lega, indissolubilmente, la città alla sua squadra, talvolta anche troppo. Unite sotto un unico colore, l’azzurro. Chiunque abbia indossato questa maglia, a distanza nel tempo, non dimentica l’amore, l’affetto e la passione che il pubblico partenopeo fa sentire ai propri beniamini. Napoli ed i napoletani la sentono, la vivono e sono coprotagonisti delle vicende della squadra. Un amore ed una “fede” per l’azzurro che si fonde nelle origini e nella storia di ogni napoletano. Il tifoso napoletano è per sua natura un amante, nelle sue tante contraddizioni e debolezze, con un infinito romanticismo.

Buon compleanno, Napoli. Tuttavia, il primo regalo di questo primo agosto 2014 non è dei migliori : il calendario degli eventi che attente la squadra all’interno di questo mese è da brividi. Iniziando con le amichevoli di lusso per finire con l’inizio del campionato, che annovera la squadra di Benitez come una delle pretendenti al titolo, passando per l’evento che segnerà gran parte della stagione del Napoli : il preliminare di Champions League. Senza dimenticare il “leit motiv” che legherà tutti i 31 giorni del mese : il mercato.

Partiamo proprio dal mercato, dal quale dovrebbe arrivare in questi giorni, il regalo per tutti i tifosi azzurri. Dalla speranza mai tramontata di vedere, anzi rivedere, in maglia azzurra Pepe Reina, alle trattative per i centrocampisti Lucas Leiva, Javi Garcia e Sandro. Con un sogno nel cassetto, da custodire con cautela, fino al momento in cui potrà diventare realtà : Marouane Fellaini. La trattativa potrebbe concludersi a breve, nonostante le difficoltà legate all’ingaggio del giocatore e alle richieste del Manchester United. La volontà del giocatore, invece, potrebbe essere una leva indispensabile per il Napoli nella realizzazione dell’affare. Un colpo che potrebbe infiammare la piazza e spazzare via tutto lo scetticismo per l’immobilismo della società sul mercato.

Passiamo al campo. Il fine ultimo, imprescindibile e fondamentale per il prosieguo della stagione, è il preliminare di Champions League. Il Napoli ha pianificato l’inizio del mese di Agosto, e la preparazione estiva, in base a queste due date : 19/20 agosto e 26/27. Andata e ritorno dei preliminari. Il Napoli conta di arrivarci nel miglior modo possibile. Con una rosa pronta atleticamente e mentalmente. Il primo crocevia della stagione. Un eventuale passaggio del turno potrebbe sbloccare, grazie agli introiti della qualificazione, qualche operazione di mercato in ingresso.

Per avvicinarsi al meglio alle date fatidiche il Napoli ha organizzato tre amichevoli di tutto rispetto, contro avversari di grande valore. Due si giocheranno al San Paolo, una in campo neutro. Domani, a Fuorigrotta, la prima delle tre. Dopo il Kalloni un’altra greca : il Paok Salonicco. Il 6 agosto, a Ginevra, la sfida al Barcellona di Messi, Neymar e Suarez. Anche se, con ogni probabilità, nessuno dei tre scenderà in campo. Infine, sempre al San Paolo, l’11 arriverà il Paris Saint Germain degli ex Lavezzi e Cavani. Anche in questo caso, la loro presenza è in dubbio a causa delle voci di mercato che riguardano i due.

Non meno importante, ma sicuramente in secondo piano in questo momento, è l’inizio del campionato. Il Napoli esordirà a Marassi, contro il Genoa, domenica 31. Il Napoli punta molto sul campionato, l’hanno confermato ed urlato all’Italia intera sia il presidente De Laurentiis, l’allenatore Benitez ed i protagonisti della rosa napoletana, Insigne e Callejon su tutti.

Napoli ed il Napoli ci credono. In una stagione che deve consacrare la squadra e la società ai vertici in Italia e confermare la crescita esponenziale degli ultimi anni in Europa. La Champions, il campionato, le amichevoli ed il mercato. Un bel regalo di compleanno. Un mese di agosto da vivere tutto d’un fiato. Si inizia a fare sul serio.