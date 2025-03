De Laurentiis: " Behrami? abbiamo assecondato le sue richieste. Non trattiamo solo Fellaini"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla partita di sabato contro il Paok Salonicco e per spiegare i motivi della cessione di Behrami.

Sabato sera allo stadio San Paolo verrà presentanto il nuovo Napoli nella serata nata anche per ricordare Ciro Esposito: "Quella col Paok Salonicco sarà un'amichevole molto importante perchè il Napoli inviterà tutti i propri tifosi a partecipare ad una serata di sport e fratellanza per ricordare la figura di Ciro Esposito. Ma non solo. Il progetto "Fratellanza Italiana Calcio in nome di Ciro Esposito" è molto più ampio e coinvolgerà nel corso dell'anno diversi istituti stanziati su territorio napoletano, con la funzione di sensibilizzare alla cultura del calcio e dello sport i giovani studenti, che parteciperanno ad incontri con psicologi esperti. L'incasso sarà inoltre devoluto agli istituti per la costruzione ed il rinnovamento delle fatiscenti strutture sportive messe a disposizione degli alunni".

Non potevano mancare poi le domande sul mercato e sulla cessione di Valon Behrami all'Amburgo: " il giocatore più di una volta ha chiesto di poter giocare in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche, e non trovando spazio nel modulo di Benitez, abbiamo deciso di accontentare le sue richieste. Valon ha sempre dato tanto al Napoli ed alla causa azzurra in questi anni, ed è giusto che continui la sua carriera da protagonista. Sostituto? Siamo alla ricerca di un centrocampista che rientri nei piani del mister e del suo 4-2-3-1. La sola cessione del mediano svizzero avrebbe indebolito la rosa. Fellaini potrebbe fare al caso nostro, ma non è il solo giocatore che ci interessa".

Infine il presidente azzurro si sofferma sul Preliminare e sull'eventuale lotta scudetto: "il Napoli arriva molto bene all'impegno, Benitez è un grande conoscitore di calcio e conosce nei minimi dettagli i pregi ed i difetti dei suoi calciatori. Scudetto? Quest'anno ce la giochiamo fino alla fine, senza dubbi".

Per i tifosi azzurri non resta che aspettare l'annuncio dei nuovi giocatori che permetteranno a Benitez di lottare fino alla fine, con Juve e Roma , per la vittoria del Campionato Italiano.