Napoli, Behrami va all'Amburgo

La notizia era nell'aria. Behrami saluta il Napoli dopo due anni in maglia azzurra e vola in Germania. La conferma è arrivata dopo l'acquisto di Medel da parte dell'Inter di Mazzarri. Valon Behrami è vicinissimo a vestire la maglia dell'Amburgo. Sempre in attesa della telefonata da parte del suo ex allenatore al Napoli, il centrocampista svizzero aveva inizialmente rifiutato il trasferimento.

Inizia così la rivoluzione nel centrocampo del Napoli. Sia Behrami che Dzemaili erano dati in uscita, e gli ultimi battibecchi in allenamento con Benitez avevano confermato la voglia di separarsi. Al Napoli dovrebbero andare circa 5 milioni di Euro, con il giocatore atteso già per domani mattina in città per le visite mediche di rito, per poi chiudere nel pomeriggio con le firme dei contratti e l'ufficialità del trasferimento. Il ventinovenne svizzero aveva già chiesto la cessione dopo le prime incomprensioni nate con l'allenatore spagnolo durante la scorsa stagione. E' risaputo che Benitez preferisse al "mastino" elvetico un giocatore si dinamico ma con maggiori doti tecniche.

Per sostituire Behrami, sembra che il Napoli sia in contatto con l'entourage di Lassana Diarra, ex centrocampista del Real Madrid e dell'Arsenal. Negli ultimi due anni in Russia, prima all'Anzhi, poi alla Lokomotiv, ha collezionato soltanto 22 presenze. 18 nella prima con l'ex squadra di Eto'o, 4 in quella appena conclusa. Proprio questo aspetto, legato ai continui infortuni ed alle precarie condizioni fisiche, potrebbe frenare l'affare. La necessità di introdurre in rosa giocatori pronti fisicamente e mentalmente per il preliminare di Champions è prioritaria. Sempre vive le piste che portano a Fellaini del Manchester United, l'ipotesi Javi Garcia del City e di Lucas Leiva del Liverpool. Il mercato del Napoli entra nel vivo. La prima pedina in uscita si è mossa, adesso si aspettano i colpi in entrata.