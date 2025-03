Napoli. Callejon: "resto e vinco lo Scudetto"

Callejon è chiaro : "Voglio Napoli e lo Scudetto". Non usa mezzi termini l'attaccante spagnolo e ribadisce la voglia di vestire la maglia Azzurra e di cercare di raggiungere quel traguardo che manca a Napoli ormai da troppo tempo. Ci ha tenuto il pupillo di Benitez a esprimere la sua voglia di restare in maglia azzurra e di contribuire ai successi del club di Aurelio De Laurentiis, sopratutto dopo ieri, quando il tecnico spagnolo gli ha riservato l'ennesimo attestato di stima nella conferenza di chiusura del ritiro di Dimaro.

Ecco le parole rilasciate da Callejon nel giorno di riposo concesso da Rafa Benitez: " Quello appena trascorso è stato un anno importante per me. Riuscire a fare bene non era facile, soprattutto cambiando paese, mentalità, tipo di calcio; Benitez mi ha aiutato molto in questo".

Il calciatore si è soffermato poi sugli obiettivi personali e di squadra: "Spero di segnare più gol della scorsa stagione ma lo scudetto è il nostro vero obiettivo. La Champions? Pensiamo a passare il preliminare: il sogno è giocare un giorno la finale perché è qualcosa di unico. Siamo ambiziosi e vogliamo fare bene anche in Europa, ma ripeto, lo scudetto è il nostro obiettivo stagionale". Non poteva mancare la domanda sul futuro: " Posso dire che a Napoli mi trovo bene e sto bene. La società e l'allenatore credono in me ed hanno grande stima nei miei riguardi. Io cercherò di ricambiare la loro fiducia impegnandomi sempre al massimo. Il fatto di giocare con continuità mi dà fiducia, mi rende molto orgoglioso e felice. E' il massimo per un calciatore".