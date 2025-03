Sampdoria - Bergessio, fumata bianca

Il vulcanico Presidente Ferrero non si ferma. Scatenata la Sampdoria al tavolo del mercato. Completata l'acquisizione di Yepes, dopo il no di Samuel, e certificato l'arrivo di Viviano, per sostituire il partente Romero (qualche problema di ingaggio blocca l'accordo tra portiere e Benfica), ecco l'attaccante di peso. Da Catania arriva Gonzalo Bergessio.

Nelle casse della società etnea 3 milioni più bonus. Cifra non elevata se si considera la qualità del calciatore e l'ottimo feeling dell'argentino di Cordoba con la Serie A. L'arrivo a Catania nella stagione 2011, dopo l'esperienza al Saint-Etienne. L'ottimo campionato sotto la guida di Montella, fino alla retrocessione dello scorso anno.

Ora il trentenne, ambito da diversi club di A, sceglie la Liguria per rilanciarsi e cancellare gli errori degli ultimi mesi. Sarà lui il sostituto di Maxi Lopez.