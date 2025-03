Benitez: "Un ottimo ritiro, sono davvero soddisfatto"

All’alba dell’ultimo giorno a Dimaro, mister Benitez tira le somme di un ritiro, che, tra alti e bassi, ha visto nascere il Napoli per la stagione 2014/2015. Il tecnico spagnolo ha analizzato a 360 gradi i giorni passati a Dimaro, e si è detto molto soddisfatto dei suoi ragazzi, soprattutto per l’intensità con cui si sono allenati.

"La mia esperienza qui a Dimaro è stata molto positiva, sono soddisfatto di tutto, dall'organizzazione al fatto di vedere i tifosi vicini ad ogni allenamento, per finire con la voglia di tutti i giocatori di mettersi in mostra. Calcisticamente abbiamo fatto il lavoro che volevamo, ho visto i giocatori lavorare sodo senza risparmiarsi, arrivando stremati alla fine di ogni allenamento facendo ciò che gli veniva richiesto” . Ha così esordito mister Benitez in conferenza alla domanda su come fosse andato il ritiro; il tecnico si è poi soffermato sul “caso Callejon”: “ mi è dispiaciuto leggere di notizie costruite ad arte, per cercare di creare malumori, come ad esempio è avvenuto con Callejon. Gli avevo semplicemente chiesto di allenarsi con più intensità, tutto qua. E’ un giocatore che ho voluto fortemente la scorsa stagione, e per il quale abbiamo rifiutato anche offerte molto interessanti. E’ al centro del nostro progetto, basta guardare la prestazione di ieri pomeriggio”. Non potevano mancare le domande sul mercato: "Il mercato è lungo, manca un mese e di sicuro completeremo la rosa. Il 10% dei nomi fatti in questi giorni sono veri, tutto il resto sono invenzioni dei giornali. Io parlavo con Mascherano, cercando di capire quali fossero le sue intenzioni, ma anche lì si parlava di accordi, cifre, ma non era così. Noi aspettiamo, non ci sono problemi, Bigon è in contatto con me ogni giorno. La rosa è sicuramente più forte della scorsa stagione; spero di ritrovare al meglio Zuniga, che la scorsa stagione ha giocato davvero poco, e insieme a Maggio, Mesto, Hamsik al 100% ci daranno sicuramente quel qualcosa in più che è mancato lo scorso anno. Poi ci sono i nuovi innesti, Koulibaly e Michu, ai quali sicuramente si aggiungerà qualche altro colpo”.

Cosa pensa dei nuovi acquisti? ”Koulibaly si sta già esprimendo bene, parliamo tanto e cerca di migliorare costantemente li dove sbaglia; Michu viene da una stagione dove ha giocato poco, e deve migliorare la propria condizione fisica. Per quanto riguarda il ruolo, lui ha giocato nel Rayo da centrocampista d'inserimento, e ha fatto tante reti nonostante giocasse lontano dalla porta, poi allo Swansea ha giocato da seconda punta e prima punta. E’ un giocatore che arriva in area con le idee chiare. Adesso deve imparare a conoscere bene i compagni ed il nostro gioco, ma non ho nessun dubbio su di lui, perchè è un ragazzo intelligentissimo”. Anche stamane il tecnico spagnolo è stato protagonista di un siparietto divertente, alla domanda su quale giocatore preferirebbe acquistare ha risposto: “Mascherano era una buona proposta, ma anche Kim Basinger mi piace. Dobbiamo sapere dove siamo e sfruttare al massimo il nostro mercato portando il giocatore più forte ed adatto alla nostra mentaltà". Infine qualche parola di incoraggiamento per Hamsik e suoi giovani presenti in ritiro: “ Marek ha capito che deve fare qualcosa in più. L’ho visto molto determinato e sempre al centro del gioco, facendosi trovare sempre al posto giusto dai compagni. Per quanto riguarda i giovani presenti in ritiro, sono molto soddisfatto del loro impegno e della voglia di farsi notare. Sono sempre in stretto contatto con Saurini, e mi informo costantemente sulla loro crescita”. Si è conclusa così l’ultima conferenza stampa di Benitez a Dimaro.

Il Napoli è partito questo pomeriggio per Castel Volturno, dove riprenderà gli allenamenti giovedì pomeriggio in vista dell’ amichevole di sabato 2 agosto contro il Paok Salonicco. Gli Azzurri scenderanno nuovamente in campo il 6 agosto nella prestigiosa amichevole di Ginevra contro il Barcellona, e poi l’11 agosto torneranno a Napoli per affrontare il PSG.

Sul fronte mercato si fa calda la pista Fellaini. Sia i media italiani che inglesi insitono sul fatto che si sia aperta una trattativa per il giocatore Belga. Restano i dubbi sull'eventuale posizione che andrebbe ad occupare Fellaini nel 4-2-3-1 di Benitez. Di sicuro stonerebbe nella posizione di mediano, ruolo che in realtà non ha mai ricoperto, e nel quale non è mai riuscito a dare il 100% (basta guardare l'ultimo Mondiale); unico ruolo in cui potrebbe trovarsi bene è quello di trequrtista centrale, ruolo in cui è stato schierato anche dal CT Belga Wilmots, ma ci sorge una domanda: e Hamsik??? Sicuramente sono le domande che si stanno ponendo Bigon e Benitez, e che porteranno il Napoli a virare su un altro giocatore, come Javi Garcia, giocatore ideale per ricoprire il ruolo di mediano scoperto nell'11 Azzurro.